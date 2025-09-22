  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۸:۴۶

۷ کشته در ریزش سقف در پنجاب پاکستان

۷ کشته در ریزش سقف در پنجاب پاکستان

بر اثر ریزش سقف یک آکادمی خصوصی در استان پنجاب شرقی پاکستان، حداقل هفت نفر، از جمله پنج کودک، کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، عاطف نظیر کدار، رئیس پلیس این منطقه، به رسانه‌ها گفت که این حادثه در منطقه حافظ آباد این استان رخ داده است و افزود زنی که این آکادمی را اداره می‌کرد و پسرش نیز در میان کشته‌شدگان بودند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که تیم‌های امداد و نجات بلافاصله به محل حادثه اعزام شده و عملیات جستجو را آغاز کردند و هفت جسد را از زیر آوار بیرون کشیدند و چندین زخمی نیز به بیمارستانی در نزدیکی منتقل شدند.

وی گفت که تحقیقاتی برای تعیین علت ریزش سقف آغاز شده است و افزود که طبق تحقیقات اولیه، بارش‌های اخیر باعث تضعیف سازه ساختمان و در نتیجه ریزش آن شده است.

به گفته سازمان ملی مدیریت بلایای طبیعی پاکستان، بیش از ۱۰۰۰ نفر در پی بارش شدید باران‌های موسمی و جاری شدن سیل در چندین بخش از پاکستان جان خود را از دست دادند، مناطق کم‌ارتفاع زیر آب رفتند، به زیرساخت‌ها آسیب رسیده و هزاران نفر آواره شده اند.

کد خبر 6596744

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها