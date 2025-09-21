  1. استانها
رویداد رسانه ای «طنین» در هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود

اهواز - مسئول سازمان بسیج رسانه خوزستان از برگزاری رویداد رسانه ای طنین در هفته دفاع مقدس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد بهمئی پیش از ظهر امروز در نشست خبری هفته دفاع مقدس، بیان کرد: برای بزرگداشت شهدای ۳۱ شهریور برنامه‌ای توسط کانون‌های فرهنگی و رسانه‌ای تدارک دیده شده که در این هفته برگزار خواهد شد.

مسئول بسیج رسانه خوزستان، مهم‌ترین برنامه هفته دفاع مقدس را، رویداد رسانه‌ای «طنین» برشمرد و گفت: این رویداد ذیل جشنواره ملی و بین المللی حریم رسالت روز پنجشنبه ویژه بانوان رسانه در قالب تیم‌های سه و پنج نفره برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، اهمیت روایت دفاع مقدس، کمتر از حضور در جبهه‌های جنگ هشت ساله و یا ۱۲ روزه نیست، تصریح کرد: امروز جنگ، جنگ روایت‌ها است لذا باید برای نسل جدید، نسل سوم انقلاب، دانش آموزان و حتی دانشجویان بهترین روایت‌ها را ارائه کنیم.

