به گزارش خبرنگار مهر، سجاد بهمئی پیش از ظهر امروز در نشست خبری هفته دفاع مقدس، بیان کرد: برای بزرگداشت شهدای ۳۱ شهریور برنامه‌ای توسط کانون‌های فرهنگی و رسانه‌ای تدارک دیده شده که در این هفته برگزار خواهد شد.

مسئول بسیج رسانه خوزستان، مهم‌ترین برنامه هفته دفاع مقدس را، رویداد رسانه‌ای «طنین» برشمرد و گفت: این رویداد ذیل جشنواره ملی و بین المللی حریم رسالت روز پنجشنبه ویژه بانوان رسانه در قالب تیم‌های سه و پنج نفره برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در شرایط فعلی، اهمیت روایت دفاع مقدس، کمتر از حضور در جبهه‌های جنگ هشت ساله و یا ۱۲ روزه نیست، تصریح کرد: امروز جنگ، جنگ روایت‌ها است لذا باید برای نسل جدید، نسل سوم انقلاب، دانش آموزان و حتی دانشجویان بهترین روایت‌ها را ارائه کنیم.