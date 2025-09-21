به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پورسلیمانی ظهر یک‌شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت شمشیربازی خراسان شمالی که در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه مجمع امروز بسیار منظم و قانونمند برگزار شد و این نشان‌دهنده دقت و تلاش همکاران در حوزه قهرمانی و اعضای مجمع است.

وی ضمن تبریک به رئیس جدید هیئت و اعضای منتخب هیئت رئیسه افزود: انتظار داریم با همدلی و کار جهادی، هیئت شمشیربازی خراسان شمالی از وضعیتی که حال خوشی ندارد خارج شود و به یک هیئت پویا و افتخارآفرین در میادین مختلف ورزشی تبدیل شود.

رئیس فدراسیون شمشیربازی با اشاره به جایگاه ویژه این رشته المپیکی گفت: شمشیربازی رشته‌ای مدال‌آور در رویدادهای آسیایی، جهانی و المپیک است و وزارت ورزش نگاه ویژه‌ای به توسعه آن دارد؛ بنابراین استان‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های موجود، سهم خود را در موفقیت‌های ملی ایفا کنند.

پورسلیمانی بر ضرورت داشتن تقویم سالانه فعالیت‌ها، توجه به آموزش و پرورش مربیان و ورزشکاران، و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استانی تأکید کرد و گفت: انتظار داریم رئیس و هیئت رئیسه منتخب با تدوین برنامه‌های مشخص، روند توسعه این رشته را در خراسان شمالی سرعت ببخشند.

وی در پایان بیان کرد: شمشیربازی خانواده‌ای واحد است و تنها با وفاق و پرهیز از اختلاف می‌توان زمینه رشد و پیشرفت این رشته را در کشور و استان‌ها فراهم کرد.