  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۰

استان‌ها باید سهم خود را در موفقیت‌های ملی شمشیربازی ایفا کنند

استان‌ها باید سهم خود را در موفقیت‌های ملی شمشیربازی ایفا کنند

بجنورد- رئیس فدراسیون شمشیربازی گفت: توسعه شمشیربازی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی است تا استان‌ها بتوانند سهم واقعی خود را در موفقیت‌های ملی ایفا کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا پورسلیمانی ظهر یک‌شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت شمشیربازی خراسان شمالی که در سالن جلسات اداره کل ورزش و جوانان برگزار شد، اظهار کرد: خوشبختانه مجمع امروز بسیار منظم و قانونمند برگزار شد و این نشان‌دهنده دقت و تلاش همکاران در حوزه قهرمانی و اعضای مجمع است.

وی ضمن تبریک به رئیس جدید هیئت و اعضای منتخب هیئت رئیسه افزود: انتظار داریم با همدلی و کار جهادی، هیئت شمشیربازی خراسان شمالی از وضعیتی که حال خوشی ندارد خارج شود و به یک هیئت پویا و افتخارآفرین در میادین مختلف ورزشی تبدیل شود.

رئیس فدراسیون شمشیربازی با اشاره به جایگاه ویژه این رشته المپیکی گفت: شمشیربازی رشته‌ای مدال‌آور در رویدادهای آسیایی، جهانی و المپیک است و وزارت ورزش نگاه ویژه‌ای به توسعه آن دارد؛ بنابراین استان‌ها باید با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ظرفیت‌های موجود، سهم خود را در موفقیت‌های ملی ایفا کنند.

پورسلیمانی بر ضرورت داشتن تقویم سالانه فعالیت‌ها، توجه به آموزش و پرورش مربیان و ورزشکاران، و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های استانی تأکید کرد و گفت: انتظار داریم رئیس و هیئت رئیسه منتخب با تدوین برنامه‌های مشخص، روند توسعه این رشته را در خراسان شمالی سرعت ببخشند.

وی در پایان بیان کرد: شمشیربازی خانواده‌ای واحد است و تنها با وفاق و پرهیز از اختلاف می‌توان زمینه رشد و پیشرفت این رشته را در کشور و استان‌ها فراهم کرد.

کد خبر 6596783

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها