به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش در بیانیهای، ضمن پاسداشت هفته دفاع مقدس، پیوند عمیق میان مردم و نیروهای مسلح را عامل پیروزی در جنگ تحمیلی ۸ ساله اعلام و بر آمادگی خود برای دفاع از ایران، تاکید کرد.
متن بیانیه ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت هفته دفاع مقدس، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«فَمَنِ اعتَدیٰ عَلَیکُم فَاعتَدوا عَلَیهِ بِمِثلِ ما اعتَدیٰ عَلَیکُم»
«پس هر کس بر شما تعدّی کرد، به همان اندازه بر او تعدّی کنید» - سوره بقره، آیه ۱۹۴
همه ساله با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره مردان و زنان دلیر و شجاعی که با تکیه بر ایمان و وحدت، تحت تدابیر پیامبرگونه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، در برابر تجاوز دشمن بعثی ایستادند و استقلال، تمامیت ارضی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی را پاس داشتند، در اذهان زنده میشود.
در حماسه تاریخی ۸ سال دفاع مقدس، ارتش جمهوری اسلامی ایران نقشی موثر و تعیینکننده ای بر عهده داشت؛ ارتشی که در شرایط دشوار آن دوران، به سرعت بر توطئههای ضد انقلاب و گروهکهای تجزیه طلب فائق آمد و در ساعات اولیه تجاوز به میدان جنگ شتافت و همانند سدی سترگ، راه را بر ادامه تجاوز دشمن بست.
رشادتهای ارتش در کنار همرزمان خود در سپاه، فرماندهی انتظامی، بسیج مردمی در دفاع جانانه از مرزهای ایران اسلامی، چه در دوران هشت ساله دفاع مقدس، چه در عملیاتهای مردمیاری، دوران همه گیری کرونا و چه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نشان از ماهیت اسلامی، انقلابی و مردمی ارتش دارد.
مجاهدتها و حماسه آفرینیهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، تنها در سایه پیوند عمیق با ملت و تحت فرماندهی حکیمانهی فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیتالله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی) میسر شده است.
امروز ارتش آمادهتر از گذشته، در برابر دشمنان ایستاده است و با تجارب دوران دفاع مقدس، ایمان و باور الهی و بصیرت انقلابی و اتکا به قابلیتهای بومی و روحیه و شجاعت فرزندان غیور ملت در ارتش، خنثی کننده توطئههای دشمنان است.
ارتش جمهوری اسلامی ایران، ضمن تجدید میثاق با شهیدان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، ایثارگران و رزمندگان ایران اسلامی، اعلام میدارد تا آخرین نفس در دفاع از امنیت و منافع ملی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همچون کوه ایستاده است و در سربازی و فداکاری در راه اسلام، میهن اسلامی و ملت غیور ایران، ثابت قدم و استوار است.
