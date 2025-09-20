پوستر برنامه «شب های پرستاره» در تبریز رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر برنامه «شب های پرستاره» روز شنبه با حضور حجت الاسلام والمسلمین احمد مطهری اصل، نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی و سایر مسئولان شهری و استانی رونمایی گردید.

برنامه شب‌های پرستاره با روایت حاج حسین یکتا امسال همزمان با هفته دفاع مقدس در تبریز برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه عاشورا در آئین رونمایی پوستر این برنامه گفت: شب‌های پرستاره مصداق جهاد تبیین است. روایت تاریخ رشادت‌ها و از جان گذشتگی‌های مردمان تبریز و آذربایجان از لسان حاج حسین یکتا یک فرصت کم نظیر برای استان ماست.

سردار عباسقلیزاده ضمن قدردانی از دستگاه‌های مختلف که برای برگزاری این برنامه تلاش کردند؛ گفت: مطمئناً شب‌های پرستاره برنامه گیرا و جذابی برای نوجوانان و جوانان خواهد بود.

گفتنی است: برنامه شب‌های پرستاره که سال‌های گذشته در شهرهایی همچون تهران، اصفهان و شیراز برگزار گردیده، امسال با روایتگری حاج حسین یکتا روزهای دوم، سوم و چهارم مهر در وادی رحمت تبریز اجرا خواهد شد.