به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آقاپور مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی عصر پنجشنبه در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن آذربایجان شرقی، با توصیف صنعتگران به عنوان «فرماندهان اقتصادی» کشور اظهار داشت: این عزیزان علیرغم آسیبهای ناشی از جنگ ۱۲ روزه، همچنان استوار در عرصه تولید ایستادهاند.
تبریز؛ قلب تپنده صنعت شمالغرب
وی با اشاره به پیشینه درخشان استان آذربایجان شرقی در توسعه اقتصادی خاطرنشان کرد: تبریز همواره به عنوان قلب تپنده صنعت شمالغرب کشور شناخته شده و صنعتگر تبریزی نماد کیفیت، پشتکار و نوآوری است. از تمامی صنعتگرانی که با استقامت خود از اقتصاد ایران دفاع کردهاند، سپاسگزارم.
لزوم عبور از بحرانهای مرکب با همدلی
مشاور رئیسجمهور با تحلیل ریشههای بحرانهای اقتصادی فعلی تأکید کرد: «ناترازیهای چند دههای منجر به شکلگیری بحرانهای مرکب در اقتصاد شده است. اگرچه جنگ تحمیلی ۱۲ روز به طول انجامید، اما درمان اقتصاد کشور حداقل به ۱۲ ماه زمان نیاز دارد. با این حال، با وفاق ملی و عمل به شعار دولت چهاردهم، قادر به عبور از این چالشها خواهیم بود.
هوش مصنوعی و مدیریت زنان؛ دو اولویت راهبردی
آقاپور بر دو اولویت مهم تأکید کرد: صنعتگران باید توجه ویژهای به حوزه هوش مصنوعی داشته باشند تا از قافله جهانی عقب نمانند. همچنین حضور زنان در مدیریتهای صنعتی باید نهادینه شود، چرا که آنان با داشتن نیمی از جمعیت کشور، میتوانند سهم مؤثری در تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ایفا کنند.
دولت؛ حامی صنعتگران در مسیر اصلاحات
وی با بیان همراهی دولت با فعالان اقتصادی تصریح کرد: دولت چهاردهم حامی صنعتگران است. اگرچه مشکلات متعددی وجود دارد، اما ما مصمم به ارائه راهکارهای عملی هستیم. از تجارب ارزشمند صنعتگران برای عبور از طوفانهای اقتصادی استفاده خواهیم کرد.
مشاور رئیسجمهور در پایان با قدردانی از صنعتگران در جذب سرمایهگذاری خارجی و کاهش بوروکراسی گفت: دولت برای ایجاد ثبات در سیاستهای کلان اقتصادی تلاش میکند. در این مسیر، اقدامات دکتر پزشکیان در عرصه بینالمللی برای انعکاس صدای ایران و تحقق امنیت اقتصادی قابل تقدیر است.
