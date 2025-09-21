سوره مهر هنر، در مرکز شهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح فروشگاه سوره مهر هنر با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی، نویسندگان، خبرنگاران و کتابدوستان، عصر یکشنبه (۳۰ شهریورماه) برگزار شد.
این فروشگاه با هدف عرضه کتابهای تخصصی هنر به دانشجویان و علاقهمندان هنر و ارائه کتابهای عمومی از موضوعات مختلف راهاندازی شده است.
علیاکبر شیروانی، مدیرعامل انتشارات سوره مهر در این برنامه گفت: از مسئولان حوزه هنری، شهردار منطقه ۱۰ تهران و مدیران مرتبط تشکر میکنم که شرایط راهاندازی این فروشگاه کتاب را فراهم کردند.
او افزود: سوره مهر هنر، هفتمین فروشگاه کتاب سوره مهر است. هر فروشگاهی، معبد و مأمنی است برای اهل فرهنگ. این سالها در زمینه توسعه فروشگاه کتاب در کشور کار زیادی انجام نشده است. غفلت از این مسئله باعث آسیبهایی میشود که شاید بهزودی شاهد آن نباشیم. سوره مهر اکنون مجموعا حدود ۲۷۰۰ متر فضای فروشگاهی کتاب در چهار استان کشور دارد که در آن ۱۵۰ هزار نسخه کتاب در دسترس مردم است. بااینحال باید فعالیتمان در حوزه فروشگاه کتاب را بیشتر توسعه دهیم. امیدوارم بتوانیم هر چه بیشتر، کتاب و محصولات فرهنگی را در دسترس مردم قرار دهیم.
عبدالحمید قرهداغی، معاون توسعه مدیریت حوزه هنری نیز بیان کرد: این همت باید باشد که فروشگاههای کتاب را توسعه بیشتری دهیم. امروز فضای فروشگاه سوره مهر هنر را مرتب و زیبا میبینیم؛ اما برای رسیدن به این نقطه و افتتاح این فروشگاه، چندین سال زمان و تلاش صرف شده است تا موانع آن برطرف شود.
او افزود: افتتاح این فروشگاه در کنار دانشگاه سوره، هدف مهم و تأثیرگذاری دارد که خداراشکر برای آن تلاش کردهایم. کار جدی و شبانهروزی انجام شده تا هویت بصری فروشگاههای جدید بهصورتی باشد که حس خوب به مخاطب منتقل شود.
گفتنی است، فروشگاه سوره مهر هنر دارای بخشهای مختلف کتابفروشی، لوازمالتحریر، هدایا، صنایع دستی و کافه است. کتابهای متنوعی از ناشران مختلف در این کتابفروشی عرضه میشود. موضوعات آثار عبارتاند از: کتابهای تخصصی هنر همچون موسیقی، تئاتر، نمایشنامه، پژوهش ادبیات، پژوهش هنر، سینما، عکاسی، طراحی، پوشاک، فلسفه، جامعهشناسی، دانشگاهی و نفیس و کتابهای عمومی شامل ادبیات کلاسیک و مدرن ملل و آثار کودک و نوجوان.
فروشگاه سوره مهر هنر بهدلیل مجاورت با دانشگاه سوره، فرصتی را برای دانشجویان و استادان هنر فراهم میکند تا آثار تخصصی و حرفهای را با دسترسی بهتر تهیه کنند.
