جشنواره نوروزی سوره مهر/ هفت سین کتابخوانان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری جشنواره نوروزی سوره مهر صبح امروز با حضور حیدر ایمنی مدیرکل روابط عمومی انتشاارت سوره مهر و نادری مدیر بخش سوره مهر الکترونیکی این موسسه نشر برگزار شد.

در این نشست خبری ایمنی ضمن تشکر از رسانه‌های در پوشش اخبار این موسسه از حضور سوره مهر با ۴۰۰ عنوان کتاب در نمایشگاه بین المللی کتاب سال آینده خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۵۰ عنوان کتاب چاپ اول است که ۱۰۰ عنوانش متعلق به بخش کودک و نوجوان خواهد بود.

در ادامه این نشست نادری در تشریح برنامه‌های این جشنواره نوروزی به ایده گرفتن آن از هفت سین نوروزی و تقسیم شدن جشنواره در هفت بخش خبر داد و گفت: این جشنواره در هفت بخش سوره نگار، سوره ایده، سوره آوا، سوره کتاب اولی‌ها، سوره کتابخوان، سوره کودک و سوره نما برگزار خواهد شد که مهلت ارسال اثر به آنها از اول تا ۳۱ فروردین خواهد بود و پس از داوری آثار تا ۱۵ اردیبهشت، اختتامیه آن در روز ۱۶ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: بخش سوره نگار از این جشنواره که با دبیری رشید توشه برگزار می‌شود از شرکت کنندگان می خواهد تا به طراحی کاراکتر با موضوع و هویت انتشارات سوره مهر اقدام کنند که آیین نامه اجرایی شرکت در آن از طریق پایگاه اینترنتی Festival.sooremehr.ir منتشر شده است. داوری این بخش نیز بر عهده علی هاشمی شهرکی و مسعود کشمیری خواهد بود.

نادری ادامه داد در بخش سوره ایده نیز از مخاطبان خواشته شده است تا ایده های خود برای افزایش کتابخوانی و لذت بردن بیشتر از کتابخوانی را برای دبیرخانه جشنواره ارسال کنند تا هیئت داورانی شامل جواد سمنانی، عطا خلیقی و دکتر مهرنوش از میان آنها برترین ایده را مشخص و ایده برتر از سوی انتشارات خریداری شده و به مرحله اجرا نیز درخواهد آمد.

مدیر بخش سوره مهر الکترونیک در ادامه به برنامه سوره آوا پرداخت و گفت: در این برنامه علاقه مندان می توانند از میان بخش های منتخب چهار کتاب معرفی شده در سایت جشنواره که از تولیدات سوره مهر است، بخشی را انتخاب و با صدای خود آن را به کتاب صوتی تبدیل و فایل ضبط شده را در اختیار دبیرخانه جشنواره قرار دهند. داوری این بخش از جشنواره نیز برعهده سعید بیابانکی، علیرضا معینی و مجید قنبری خواهد بود.

وی همچنین درباره بخش سوره کتاب اولی‌ها نیز گفت: در این بخش تمامی افرادی که تالیفاتی داشته و موفق به انتشار آن نشده اند می توانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند تا پس از داوری برترین آنها به صورت کتاب الکترونیکی در فروشگاه الکترونیکی سوره مهر و نیز نرم افزارهای کتاب فروشی سوره مهر در دسترس قرار بگیرد و البته حق مالکیت مادی و معنوی آن نیز برای مولف محفوظ خواهد ماند.

نادری در ادامه به بخش سوره کتابخوان اشاره کرد و گفت: در این بخش چهار کتاب پرمخاطب سوره مهر با عنوان‌های «آه با شین»، «دختر شینا»، «گرگ سالی» و «نردبان جهان» به صورت رایگان و به صورت الکترونیکی در اختیار مخاطبان قرار داده می شود تا آنها پس از مطالعه آن، برداشت خود را از کتاب به دبیرخانه جشنئواره ارسال کنند و آثار رسیده توسط مولفان کتاب ها بررسی و از بهترین آنها تجلیل می شود.

نادری در پایان به بخش سوره کودک با محوریت کتاب تعاملی اشاره کرد و گفت: در این بخش فایل کتاب تعاملی از طریق سایت جشنواره در اختیار خانواده قرار می گیرد و از آنها خواسته می شود پس از مطالعه کتاب برای فرزندانشان از آنها بخواهند پایان قصه را تکمیل کنند. خانواده ها در ادامه پایان بندی انجام شده توسط کودکان را در سایت جشنواره بارگزاری می کنند و برترین تولیدات انجام شده از طریق نیز با داوری مصطفی رحماندوشت، حسن فتاحی و رودابه حمزه ای معرفی خواهند شد.

مدیر سوره الکترونیک همچنین به بخش سوره نما نیز اشاره کرد که هدف از آن ساخت ویدئوهای کوتاه و انیمیشن با موضنع جنگ بوده و به برترین های آنها جوایزی اهدا خواهد شد.

به گفته نادری تمامی اطلاعات تکمیلی و آئین نامه های شرکت در هر بخش جشنواره از طریق پایگاه اینترنتی این جشنواره در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.