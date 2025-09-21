به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد جهانشیری اظهار کرد: شهروندان خراسان رضوی و زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) در کلانشهر مشهد از ابتدای امسال تاکنون ۵۱ هزار و ۵۱۵ تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ داشته اند.

جانشین فرمانده ارشد انتظامی استان خراسان رضوی بیان کرد: این میزان تماس در مقایسه با سال گذشته برابر آمار ۱۲ ماهه سال بوده که امسال شاهد رشد تماس‌های مردمی با مرکز فوریت‌های پلیس فتا در خراسان رضوی هستیم.

وی گفت: بیشترین سهم تماس‌های مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی فتا با ۵۴ درصد به موضوعات اقتصادی و کلاهبرداری‌ها با ۲۵ درصد مرتبط با خرید و فروش کالا در سایت‌های واسطه‌گر بودند که در این ارتباط نیازمند اطلاع رسانی و آگاهی بخشی بیشتری به شهروندان هستیم.

جهانشیری افزود: پلیس فتای خراسان رضوی با ۷۱ درصد سهم پاسخگویی به تماس‌های مردمی رتبه اول کشوری را دارد که در این ارتباط از تلاش کارشناسان علمی و ورزیده پلیس فتا رضوی تشکر می‌کنیم.