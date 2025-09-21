  1. استانها
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۵۴

نائب‌قهرمانی تکواندوکار نوجوان قمی در لیگ برتر کشور

قم – تکواندوکار نوجوان قمی، در رقابت‌های لیگ برتر تکواندو نوجوانان کشور با کسب مدال نقره به عنوان نائب‌قهرمانی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن رضایی تکواندوکار نوجوان قمی، در رقابت‌های لیگ برتر تکواندو نوجوانان کشور با کسب مدال نقره به عنوان نائب‌قهرمان این دوره از مسابقات معرفی شد.

رقابت‌های لیگ برتر تکواندو نوجوانان کشور به سبک گرند پری با حضور برترین تیم‌ها و ورزشکاران رده سنی نوجوانان برگزار شد.

در این مسابقات، محمدحسن رضایی در ترکیب تیم بارمان ابزار یراق توسن با عملکردی درخشان توانست با عبور از حریفان قدرتمند خود به فینال راه یابد و در نهایت مدال نقره و عنوان نائب‌قهرمانی را از آن خود کند.

در بخش تیمی نیز، تیم نفت زاگرس جنوبی با کسب ۷۶۲ امتیاز بر سکوی نخست ایستاد و جام قهرمانی را بالای سر برد.

تیم ایران جوان اصفهان با ۴۷۵ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت و تیم بارمان ابزار یراق توسن که رضایی در آن عضویت داشت، به عنوان نایب‌قهرمان این رقابت‌ها معرفی شد.

مسابقات لیگ برتر تکواندو نوجوانان کشور یکی از مهم‌ترین رویدادهای ملی در رده سنی پایه محسوب می‌شود که هر ساله با حضور استعدادهای برتر از استان‌های مختلف برگزار می‌گردد و بستری برای شناسایی و پرورش قهرمانان آینده تیم ملی فراهم می‌آورد.

