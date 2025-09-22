به گزارش خبرنگار مهر، بیستوسومین دوره رقابتهای قهرمانی کشور سبک «تاناکا شیتوریو شوبوکان کاراتهدو» به میزبانی خانه کاراته مجموعه ورزشی راحله قم برگزار شد.
در این دوره از مسابقات بیش از ۳۵۰ کاراتهکا از ۱۵ استان و ۴۰ باشگاه کشور در دو بخش کاتا و کومیته انفرادی با یکدیگر به رقابت پرداختند.
محمدمهدی سلطانی، نماینده انجمن جهانی تاناکا شیتوریو شوبوکان کاراتهدو ایران در قم، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم استان قم در این رقابتها با اقتدار توانست ۱۳ مدال طلای کاتا و ۲۸ مدال طلای کومیته را از آن خود کند و با مجموع ۴۱ مدال طلا عنوان قهرمانی کشور را به دست آورد.
وی افزود: پس از قم، تیم تهران با کسب ۲۲ مدال طلا در جایگاه دوم ایستاد و تیمهای گیلان و گلستان با ۶ مدال طلا به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند. همچنین کاپ اخلاق این رقابتها به تیم گلستان تعلق گرفت.
مراسم اختتامیه این مسابقات با حضور مسئولان ارشد استان و جمعی از خانوادههای معظم شهدا برگزار شد.
در این مراسم از خانوادههای شهدای اقتدار جنگ ۱۲ روزه غزه شامل شهیدان محمدحسین خاکی، میثم سلگی و محمدباقر عربشاهی تجلیل به عمل آمد.
همچنین در بخش تقدیرها، از حسن سلطانی مدیرکل ورزش و جوانان قم، هانشی حسن بهزادی رئیس انجمن، محمد محبوب قائممقام انجمن و اسماعیل برادران قوامی مسئول کمیته داوران سبک به پاس تلاشها و همکاریهای آنان در برگزاری این دوره از رقابتها قدردانی شد. اجرای پرشور گروه سرود ساقی کوثر قم با سرودهای ورزشی و حماسی، حال و هوای ویژهای به مراسم اختتامیه بخشید.
نماینده انجمن جهانی تاناکا شیتوریو شوبوکان در پایان یادآور شد: قم برای سومین بار میزبان این مسابقات بود و با همکاری مربیان، داوران، پیشکسوتان و ورزشکاران، توانست میزبانی منظم و موفقی را رقم بزند.
