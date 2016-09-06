طرح زیباسازی معابر و خیابانهای شهر زاهدان اجرا می شود

محمد خاشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرداری زاهدان باهدف زیباسازی و آراستگی سیما و منظر شهری همانند سالهای گذشته با اقداماتی از جمله نقاشی دیواری،رنگ آمیزی و نورپردازی به استقبال بازگشایی مدارس می رود.
معاون خدمات شهری شهرداری زاهدان گفت: در این راستا شستشو و پاکسازی نماها و ساختمانهای بیرونی مدارس، پاکسازی دیوارنویسیها و نقاشیهای دیواری، جلوگیری از انجام هر گونه نوشتار و نقاشی در معابر و دیوارهای شهر، مرمت و اصلاح خط کشیهای عابر پیاده در حاشیه مدارس انجام میشود.
محمد خاشی افزود: همچنین بمنظور کنترل عبور و مرور در ایام بازگشایی مدارس، خط کشی محلهای عابر پیاده، علائم رانندگی و نصب تابلوهای هشداردر جوار مدارس و مراکز علمی و دانشگاهی توسط شهرداری اجرایی خواهدشد.
وی تصریح کرد: انجام عملیات حفاری تا شروع سال تحصیلی جدید در شهر زاهدان ممنوع است و از ادارات و دستگاههای اجرایی خواسته شده تا هرگونه حفاری را با هماهنگی این نهاد انجام دهند و در صورت لزوم نسبت به اتمام حفاری در کوتاهترین زمان ممکن مبادرت ورزند.
