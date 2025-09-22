پویش درختکاری در مدارس استان سمنان

علیرضا رهایی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طی تفاهمهایی که منابع طبیعی با آموزش و پرورش استان سمنان دارد، کارهای ترویجی و تبلیغی خوبی در زمینه نگهداری از منابع طبیعی و انفال در طول سال برگزار میشود، تاکید کرد: این همکاری همیشه نتایج خوبی به همراه داشته است.
وی با بیان اینکه پویش بزرگ مهر سبز یا همان در اولین روز ماه مهر، با همکلاسیهایمان برای آینده درخت میکاریم، از جمله این برنامهها است، افزود: این برنامه روز اول مهرماه سال جاری برگزار میشود.
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با بیان اینکه مدارس استان میزبان این رویداد خواهند بود، گفت: تبیین اهمیت درختکاری و ترویج فرهنگ آن در بین آینده سازان ایران از جمله محورها و اهداف طرح است همچنین ترجیح این طرح آن است که خود دانش آموزان با دستان خودشان در مدارس درخت بکارند و از آن نگهداری کنند.
رهایی با بیان اینکه برنامه محوری این پویش هم در سمنان همزمان با روز اول مهر برگزار میشود، ابراز داشت: این مراسم در دبیرستان دخترانه کافیه میرزایی سمنان ساعت ۷:۳۰ صبح برگزار میشود و در این پویش در حیاط مدارس درختکاری صورت میگیرد.
