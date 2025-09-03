کاشت درختان پالم و یاس هلندی در بلوار بهشت زهرا (س)

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی احمد مهرابی سرپرست معاونت خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۱۹ تهران، با اشاره به اهمیت این اقدام گفت: درختکاری در این محدوده با هدف افزایش سرانه فضای سبز و بهبود چشم‌انداز شهری صورت گرفته و بخشی از این درختان به صورت گروه‌های ۱۰، ۱۰ و ۲۰ اصله‌ای در نقاط مختلف بلوار کاشته شده‌اند. همچنین ۲۰ اصله یاس هلندی نیز به مجموعه افزوده شده است.

وی افزود: این طرح در ادامه سیاست‌های شهرداری منطقه ۱۹ برای بالا بردن سرانه فضای سبز بوده و در برنامه‌های آتی نیز توسعه کاشت درختان با اولویت حفظ پایداری محیط‌زیست دنبال خواهد شد. این اقدام گامی مؤثر در مسیر بهبود کیفیت زندگی شهروندان و ارتقای جلوه‌های طبیعی در فضای شهری منطقه ۱۹ به شمار می‌رود.