دستگیری عامل تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا علیزاده، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که در شبکه اجتماعی اینستاگرام اقدام به انتشار مطالبی در تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام، حمایت از رژیم صهیونیستی و اهانت به مقدسات اسلامی کرده بود.

فرمانده انتظامی اسلامشهر در تشریح جزئیات این پرونده اظهار داشت: این فرد با رصد فنی و اطلاعاتی پلیس اطلاعات و امنیت شناسایی و با دستور مقام قضائی، در محل سکونتش دستگیر شد.

وی افزود: متهم برای ادامه رسیدگی قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل داده شد و پرونده در حال تکمیل است.

فرمانده انتظامی اسلامشهر با اشاره به اهمیت برخورد قاطع با مخلان امنیت عمومی تأکید کرد: پلیس با تمام توان با هرگونه اقدام علیه امنیت ملی و ارزش‌های اسلامی برخورد خواهد کرد.