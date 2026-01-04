به گزارش خبرنگار مهر، محمد آخوندی، عضو و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه شورای شهر امروز در نطقی با گرامیداشت یاد و نام شهید حاج قاسم سلیمانی، او را «نمونهای برجسته از تربیتیافتگان اسلام و مکتب امامین انقلاب» دانست و گفت: حاج قاسم عزیز، قهرمان ملت ایران و نماد مبارزه با ظلم و استکبار جهانی است. همانطور که مقام معظم رهبری نیز روز گذشته فرمودند، حاج قاسم مرد ایمان، اخلاص و عمل بود.
وی با بیان اینکه اگرچه امروز شهید سلیمانی در میان ما نیست، اما مکتب سلیمانی در سراسر جهان مورد توجه آزادگان عالم قرار گرفته است، افزود: این مکتب ویژگیهایی دارد که اگر بخواهیم در مسیر آن حرکت کنیم، باید ملتزم به این ویژگیها باشیم. فرصت بیان همه ویژگیها نیست، اما به برخی از مهمترین آنها اشاره میکنم.
آخوندی «تبعیت از امام جامعه و ولیفقیه زمان» را از شاخصههای اصلی مکتب شهید سلیمانی برشمرد و تصریح کرد: حاج قاسم در عمل و نه در حرف، تابع محض امام جامعه بود. وقتی مسیر زندگی ایشان را چه در زمان حضرت امام (ره) و چه در دوران رهبری مقام معظم رهبری دنبال میکنیم، میبینیم همه کارها، برنامهها، رفتارها و گفتارهای ایشان در همین مسیر بوده است. امروز اگر کسی بخواهد در مسیر و مکتب حاج قاسم سلیمانی حرکت کند، حتماً باید تبعیت از امام جامعه را سرلوحه کار خود قرار دهد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد: مسائلی که این روزها از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تأکید قرار میگیرد، از جمله انسجام، اتحاد و همدلی برای حل مسائل روز کشور، امیدآفرینی در جامعه، جلوگیری از ناامید کردن مردم، پرهیز از ایجاد حاشیه و خدمت بیمنت به مردم، هم از ویژگیهای شخص حاج قاسم بود و هم از ویژگیهای مکتب شهید سلیمانی است.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار کرد: در وضعیتی که همه دنیای کفر و دشمنان حق و حقیقت برای ایجاد مشکل برای ایران عزیز برنامهریزی کردهاند و پس از شکست در جنگ ۱۲ روزه، امروز به دنبال طراحی برای تغییر کفه میدان هستند، و در شرایطی که مردم سختیهای زیادی را تحمل میکنند، نمیشود از اختلاف و اختلافآفرینی سخن گفت، مسائل مهم و ضروری مردم را رها کرد و به بحثهای جناحی، حزبی، سیاسی و احتمالاً انتخاباتی پرداخت.
آخوندی تأکید کرد: اگر چنین کاری انجام دهیم، مردم را ناامید کردهایم. مردم دیگر حوصله شنیدن این قبیل حرفها و ورود به حواشی را ندارند. به نظر من، کسی که در این شرایط چنین رفتاری داشته باشد، قطعاً در مسیر مکتب حاج قاسم و در مرتبه بالاتر، در مسیر تبعیت از امام جامعه نیست؛ حتی اگر در کلام، مدام بر تبعیت از امام جامعه تأکید کند.
وی «مبارزه با ظلم و استکبار و دفاع از مظلومان عالم» را از دیگر ویژگیهای مکتب شهید سلیمانی دانست و گفت: امروز اگر رژیم صهیونیستی منفورتر از همیشه در افکار عمومی جهان است و اگر نتانیاهو به منفورترین فرد عالم تبدیل شده و اگر میلیونها نفر در خیابانهای کشورهای مختلف علیه اسرائیل شعار میدهند، بخش زیادی از این شرایط مرهون خون شهید سلیمانی و همه مجاهدانی است که در جبهه مقاومت تلاش کردند، مبارزه کردند و جان خود را فدا کردند.
وی افزود: روزگاری حتی صحبت کردن درباره رژیم صهیونیستی، اگر از سوی یک استاد دانشگاه یا اندیشمند بزرگ هم بود، میتوانست منجر به زندان شود، اما امروز در همه عرصههای اجتماعی شاهد شعارهای ضدصهیونیستی هستیم و اینها از برکات خون شهید سلیمانی است.
آخوندی با اشاره به مسئولیت صاحبان تریبون گفت: مدتی بود قصد داشتم این جمله را به خودم تذکر بدهم و امروز آن را ابتدا به خودم عرض میکنم؛ این میکروفونها و تریبونهایی که در اختیار ماست، امانت است و باید از این امانت به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم و خدای ناکرده در آن خیانت نکنیم.
وی با اشاره به نزدیک شدن به ایام انتخابات هشدار داد: هر نوع استفاده انتخاباتی از این تریبونها، اولاً عملی ناجوانمردانه است؛ چراکه هزاران نفر دیگر هم در زمان انتخابات کاندیدا خواهند شد و ما بهعنوان نماینده مردم هیچ برتری نسبت به آنها نداریم که بخواهیم از این تریبون برای اهداف انتخاباتی استفاده کنیم؛ آن هم به شکلی که ظاهرش بیان درد مردم باشد اما باطنش رقابت انتخاباتی.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: به نظر میرسد چنین اقدامی هم از نظر اخلاقی و هم از نظر شرعی نادرست است. این تذکر را به خودم میدهم تا انشاءالله صبر و تحمل داشته باشم و تا پایان این مسیر و تا رسیدن به زمان انتخابات، از مسیرهای درست و رسانههای موجود استفاده شود
نظر شما