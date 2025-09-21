https://mehrnews.com/x395JS ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۲۸ کد خبر 6597255 استانها اردبیل استانها اردبیل ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۲۸ آیین اختتامیه سومین هنرواره ملی شعر و داستان استان اردبیل عصر یکشنبه آیین اختتامیه و تجلیل ازبرگزیدگان سومین هنرواره ملی شعر و داستان در تالار اندیشه مشگین شهر برگزار شد. کد خبر 6597255 کپی شد مطالب مرتبط جوانان ویژگیهای شهید سلیمانی را بهعنوان یک مکتب فراگیر بیاموزند سردار سلیمانی نماد دفاع مقدس، حماسه و فرهنگ است تشکیل شورای ائتلاف جوانان مشگین شهر با محوریت نخبگان برچسبها اردبیل مشگین شهر اختتامیه
