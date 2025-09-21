اولین بازی هافبک جنجالی مقابل تیم سابق

به گزارش خبرنگار مهر، جنجالی‌ترین انتقال تابستان امسال مربوط به ریکاردو آلوز از تراکتور به سپاهان بود. اتفاقی که شاید آلوز فکرش را نمی‌کرد بعد از چهار ماه دوری از شرایط مسابقه، اولین بازی فصل‌اش با پیراهن جدید در چارچوب حساس‌ترین دیدار هفته مقابل تیم سابقش باشد.

ریکاردو آلوز با وجود عقد قرارداد با سپاهان در فصل نقل و انتقالات مجوز بازی برای این تیم را نگرفت و کارت بازی اش برای تراکتور صادر شد! باشگاه تراکتور اما معتقد است ریکاردو آلوز با باشگاه قرارداد سه ساله داشته و حضور او در باشگاه سپاهان غیرقانونی است. اقدامی که با اعتراض و پیگیری مجدانه باشگاه سپاهان روبرو شد و در نهایت سازمان لیگ فوتبال، کارت بازی آلوز برای حضور در هفته چهارم لیگ برتر و مقابل تراکتور را به شرط پذیرش هرگونه عواقب برای باشگاه سپاهان، صادر کرد.

کادرفنی سپاهان تصمیم گرفت تا از شماره ۱۰ تیم‌اش در نقش هافبک بازی‌ساز در بازی شامگاه امشب مقابل تراکتور از ساعت ۲۰ در ورزشگاه نقش جهان استفاده کند تا آلوز شروع عجیبی با پیراهن تیم جدید خود مقابل هم تیمی‌های سابق داشته باشد.