مورد عجیب پرسپولیس؛ بدهکاری بازیکنان به باشگاه

‌به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان باشگاه پرسپولیس در فصل بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال کشور برخلاف همیشه نه تنها دغدغه مالی ندارند، بلکه در موقعیتی بی‌سابقه ای قرار گرفته‌اند طوری که این بار خود باشگاه از بازیکنان طلبکار است.

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد کمترین دریافتی بازیکنان پرسپولیس تاکنون ۱۰ درصد بوده، در حالی‌که برخی از نفرات تازه‌وارد تیم تا ۳۵ درصد از مبلغ قرارداد خود را هنگام امضا دریافت کرده‌اند. این وضعیت حتی برای بازیکنان خارجی هم برقرار است و آنها هم حدود ۱۲ درصد از قراردادهایشان را گرفته‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد پرسپولیس از نظر نقدینگی و پرداخت‌ها در شرایط مطلوبی قرار دارد.

به عبارت دیگر، برخلاف سال‌های گذشته که پرداختی‌ها دیرهنگام و ناقص بود و تمرکز بازیکنان را تحت تأثیر قرار می‌داد، حالا هیچ بهانه‌ای در زمینه مالی وجود ندارد. بازیکنان در مصاحبه‌های اخیرشان نیز به ندرت به بحث پول اشاره کرده‌اند و تنها گلایه اصلی آنها مربوط به کیفیت نامطلوب زمین چمن در برخی ورزشگاه‌ها بوده است.

بنابراین، مشکل امروز پرسپولیس نه کمبود منابع مالی است و نه تأخیر در پرداخت‌ها؛ بلکه آنچه این تیم را در مسیر لیگ بیست‌وپنجم متوقف کرده، صرفاً ضعف در نتیجه‌گیری و از دست دادن امتیازها است. موضوعی که فشار را نه تنها بر مدیریت باشگاه، بلکه مستقیم بر کادرفنی و بازیکنان وارد کرده و نشان می‌دهد برای رهایی از بحران فعلی، تنها چاره در مستطیل سبز جستجو می‌شود و اندیشه‌های وحید هاشمیان.

سرمربی پرسپولیس به خوبی می‌داند اگر نتواند پرسپولیس را در دیدار هفته پنجم با ملوان به پیروزی برساند احتمالاً شعار «حیاکن رهاکن» را بار دیگر بر جان خواهد خرید.