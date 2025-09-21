تعیین زمان بازگشت بازیکن جنجالی پرسپولیس به میادین

به گزارش خبرنگار مهر، سرژ اوریه پس از محرومیت از سوی کمیته پزشکی سازمان لیگ فوتبال برای حضور در بازی‌های پرسپولیس با مصدومیت از ناحیه همسترینگ نیز روبرو شد تا خرید گران قیمت سرخپوشان در نقل و انتقالات تابستانی هفته‌های ابتدایی لیگ را از دست بدهد.

او که همچنان تمرینات انفرادی را به همراه خوردن قرص برای کاهش ویروس مبتلا به آن در بدنش، ادامه می هد طبق تازه‌ترین آزمایش پزشکی حداقل یک ماه دیگر نمی‌تواند برای پرسپولیس بازی کند.

از این رو باشگاه پرسپولیس تصمیم دارد پس از پایان دوران نقاهت این بازیکن و کاهش سطح ویروس بدنش، دوباره از او تست پزشکی بگیرد.

بنابراین اوریه در صورتی که بتواند میزان آلودگی خود به ویروس شناخته شده را کاهش دهد مجور بازی کردن هم پیدا خواهد کرد اما بعید است او در ۴۵ روز آینده آماده پوشیدن پیراهن پرسپولیس در ادامه رقابت‌های لیگ برتر باشد. به نظر می رسد او از اواسط آبان ماه شرایط بازی کردن پیدا کند.