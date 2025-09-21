آتش سوزی در بازار خشکبار مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه ۴ دربند مغازه در بازار خشکبار بلوار مصلی دچار حریق شد و آتشنشانان در حال اطفا حریق هستند.
براساس اطلاعات رسیده تاکنون ۴۰ آتشنشان از ایستگاههای مختلف در محل حاضر هستند.
اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام میشود.
مشهد- چهار دربند مغازه در بازار خشکبار بلوار مصلی مشهد دچار آتش سوزی شد.
