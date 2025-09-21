  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۸

آتش سوزی در بازار خشکبار مشهد

آتش سوزی در بازار خشکبار مشهد

مشهد- چهار دربند مغازه در بازار خشکبار بلوار مصلی مشهد دچار آتش سوزی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه ۴ دربند مغازه در بازار خشکبار بلوار مصلی دچار حریق شد و آتش‌نشانان در حال اطفا حریق هستند.

براساس اطلاعات رسیده تاکنون ۴۰ آتش‌نشان از ایستگاه‌های مختلف در محل حاضر هستند.

اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.

کد خبر 6597108

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها