به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: جشنواره ملی انار در انارستان «تنگ سیاب» که متمرکزترین کشور است، برگزار میشود.
وی افزود: این جشنواره به مدت یک هفته در محل انارستان «تنگ سیاب کوهنانی» برگزار میشود.
فرماندار کوهدشت با اشاره به حضور مسئولان ملی و استانی در برنامه، عنوان کرد: جشنواره ملی انار کوهدشت، فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت انارستان «زیر تنگ سیاب» و هم چنین سایر ظرفیتهای کوهدشت همچون دره شگفتانگیز «شیرز» است.
ناصری، تصریح کرد: ۲۰ غرفه سیاهچادر محلی و سنتی در حاشیه این جشنواره برپا و اجرای برنامه توسط گروههای موسیقی و هنری مبتنی بر فرهنگ و آئین بومی برگزار میشود.
