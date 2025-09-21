به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: جشنواره ملی انار در انارستان «تنگ سیاب» که متمرکزترین کشور است، برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشنواره به مدت یک هفته در محل انارستان «تنگ سیاب کوهنانی» برگزار می‌شود.

فرماندار کوهدشت با اشاره به حضور مسئولان ملی و استانی در برنامه، عنوان کرد: جشنواره ملی انار کوهدشت، فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت انارستان «زیر تنگ سیاب» و هم چنین سایر ظرفیت‌های کوهدشت همچون دره شگفت‌انگیز «شیرز» است.

ناصری، تصریح کرد: ۲۰ غرفه سیاه‌چادر محلی و سنتی در حاشیه این جشنواره برپا و اجرای برنامه توسط گروه‌های موسیقی و هنری مبتنی بر فرهنگ و آئین بومی برگزار می‌شود.