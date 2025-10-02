جشنواره انار «سیاب» در راه است!

به گزارش خبرنگار مهر؛ در آستانه فصل برداشت انار، جلسهای با محوریت برنامهریزی و هماهنگی برای برگزاری جشنواره محصول استراتژیک انار در شهرستان کوهدشت، در سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد.
این جلسه روز پنج شنبه با حضور «نامدار صیادی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، معاونان و مدیران مرتبط در سالن جلسات این سازمان تشکیل شد.
بر اساس این گزارش، صیادی در این نشست ضمن بررسی ظرفیتها و راهکارهای برگزاری هرچه بهتر و باشکوهتر این جشنواره، بر معرفی هرچه گستردهتر محصول ارزشمند «انار سیاب کوهدشت» به عنوان یکی از سرمایههای کشاورزی استان تأکید کرد.
انار سیاب؛ محصولی شاخص با قابلیت رقابت در بازارهای جهانی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در این جلسه با اشاره به جایگاه ویژه این محصول، اظهار داشت: انار سیاب یکی از محصولات شاخص شهرستان کوهدشت به شمار میرود که به دلیل کیفیت بالا در سطح کشور شهرت یافته است.
وی خاطرنشان کرد: شرایط آبوهوایی مناسب و خاک بسیار حاصلخیز منطقه سیاب، عوامل کلیدی در مرغوبیت ویژه این محصول هستند؛ عواملی که موجب شدهاند انار سیاب کوهدشت، قابلیت رقابت در بازارهای داخلی و حتی فراتر از آن، ظرفیت صادرات به بازارهای بینالمللی را داشته باشد.
تأکید بر حمایت از باغداران و توسعه بازار
صیادی در ادامه، بر اهمیت توسعه بازار برای محصولات باغی استان تأکید و تصریح کرد: یکی از مأموریتهای اصلی ما، حمایت همهجانبه از باغداران زحمتکش و فراهمسازی زمینههای لازم برای بازاریابی و معرفی گسترده این محصولات است.
بنابراین گزارش، این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیش از این نیز فرماندار کوهدشت از برگزاری جشنوارهای ملی با محوریت انار در انارستان «تنگ سیاب» این شهرستان خبر داده بود که میزبان برنامههای متنوع فرهنگی و هنری خواهد بود.
برگزاری یک هفته جشنواره در متمرکزترین انارستان کشور
«مراد ناصری» در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: جشنواره ملی انار در انارستان «تنگ سیاب» کوهدشت که از متمرکزترین انارستانهای کشور محسوب میشود، برگزار خواهد شد.
وی افزود: این جشنواره ملی به مدت یک هفته در محل انارستان «تنگ سیاب کوهنانی» برپا میشود.
فرماندار کوهدشت با اشاره به حضور مسئولان ملی و استانی در این برنامه، عنوان کرد: جشنواره ملی انار کوهدشت، فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیت انارستان «زیر تنگ سیاب» و همچنین سایر ظرفیتهای گردشگری این شهرستان همچون دره شگفتانگیز «شیرز» است.
برپایی غرفههای محلی و اجرای برنامههای هنری
ناصری در ادامه به جزئیات برنامههای جنبی جشنواره اشاره و تصریح کرد: در حاشیه این جشنواره، ۲۰ غرفه به شکل سیاهچادرهای محلی و سنتی برپا میشود.
وی خاطرنشان کرد: همچنین اجرای برنامه توسط گروههای موسیقی و هنری، مبتنی بر فرهنگ و آیینهای بومی منطقه، از دیگر بخشهای این رویداد یکهفتهای خواهد بود.
بنابراین گزارش، پیش از این نیز طی هفته جاری در اقدامی هماهنگ و با هدف نظارت بر روند آمادهسازی های نهایی، هیئتی متشکل از مسئولان استانی و شهرستانی از محل برگزاری جشنواره ملی انار کوهدشت بازدید میدانی به عمل آوردند.
این بازدید با حضور «مراد ناصری» فرماندار کوهدشت، «نامدار صیادی» رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، شهردار کوهدشت، معاون فرماندار، مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی استان و جمعی از مسئولان اجرایی، کارشناسان فنی و نمایندگان نهادهای مرتبط از محل برگزاری جشنواره انار انجام شد.
در حاشیه این بازدید، فرماندار کوهدشت با ابراز رضایت از روند پیشرفت کارها، به خبرنگار مهر گفت: روند آمادهسازی جایگاه جشنواره با سرعت و دقت مناسبی در حال انجام است.
ناصری با اشاره به همکاری مثبت دستگاههای مختلف، افزود: با هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و پیگیری دقیق موارد فنی، انتظار میرود جشنواره انار شهرستان کوهدشت با شکوه و نظم مطلوبی برگزار گردد.
مشخصات محل برگزاری و زیرساختها
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز در این زمینه با اشاره به جزئیات فنی محل برگزاری، اظهار داشت: محوطه اصلی جشنواره در فضای باز و در کانون تولید انار منطقه سیاب دهستان کوهنانی از توابع شهرستان کوهدشت در نظر گرفته شده است.
«نامدار صیادی» با برشمردن مزایای این مکان، تصریح کرد: این محل با توجه برخورداری از دسترسی مناسب، چشمانداز زیبای انارستانهای منطقه و ظرفیت بالای پذیرش جمعیت، گزینهای ایدهآل و مناسب برای برگزاری جشنواره محسوب میشود.
جزئیات آمادهسازی و خدمات رفاهی
وی در ادامه به تشریح اقدامات انجامشده پرداخت و افزود: جایگاه غرفهها به طور کامل مشخص شده و عملیات آمادهسازی در حال اجراست. برای مهمانان و غرفهداران فضای پارکینگ مناسبی در نظر گرفته شده و هماهنگیهای لازم با شهرداری جهت ساماندهی آن انجام گرفته است.
صیادی خاطرنشان کرد: مسیرهای دسترسی به محل جشنواره با نصب تابلوهای راهنما به وضوح مشخص خواهد شد. همچنین برای تسهیل امور غرفهداران و مهمانان، پوشش اینترنتی منطقه تقویت خواهد شد.
وی در پایان وعده داد: در نهایت، عملیات زیباسازی محیطی شامل نصب بنرها، پرچمها و المانهای مرتبط با انار به انجام خواهد رسید تا فضایی باشکوه و در خور این رویداد ملی فراهم آید.
به گزارش مهر، برگزاری جشنواره انار کوهدشت، فرصتی استثنایی برای نمایش ظرفیتهای باغی لرستان و ایجاد بستری برای رونق اقتصادی و افزایش درآمد باغداران این منطقه به شمار میرود.
