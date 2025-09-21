به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۱ نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه لرستان در فهرست پراستنادترین پژوهشگران دو درصد برتر جهان قرار گرفتند. این موفقیت علمی، بر اساس آخرین یافته‌های پروژه مشترک پایگاه بین‌المللی الزویر و دانشگاه استنفورد، به‌دست‌آمده است.

حسین حاتمی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان در این راستا، اظهار داشت: این فهرست معتبر جهانی که در شهریورماه ۱۴۰۴ (سپتامبر ۲۰۲۵) منتشر شد، برون‌دادهای پژوهشی ثبت‌شده در پایگاه اِسکوپوس تا پایان سال ۲۰۲۴ را در ۲۲ حوزه اصلی و ۱۷۴ حوزه فرعی علمی، تحلیل کرده است.

وی تصریح کرد: فهرست پژوهشگران پراستناد جهان از سال ۲۰۱۹ تاکنون، هر سال منتشر می‌شود و در نسخه جدید آن، نام ۱۱ نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه لرستان، به چشم می‌خورد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان، افزود: روش‌شناسی این رتبه‌بندی بر پایه شاخص استنادی مرکب طراحی شده است؛ شاخصی که ترکیبی از تعداد استنادها، الگوی هم نویسندگی و شاخص هرش (H-index) برای سنجش تأثیر پژوهشگران است.

اسامی پژوهشگران پراستناد این دانشگاه در سال ۲۰۲۴ عبارت‌اند از دکتر حمزه امیری (زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه)، دکتر محسن ایزدی (مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی)، دکتر امین جمشیدی (زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه)، دکتر احمد جهان‌بخشی (مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی)، دکتر امیرحمزه حقی آبی (علوم آب، دانشکده کشاورزی)، دکتر مسعود رحمتی (تربیت‌بدنی، دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی)، دکتر علی فرمانی (مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی)، دکتر سعید فرهادی (شیمی، دانشکده شیمی)، دکتر علیرضا غیاثوند (شیمی، دانشکده شیمی)، دکتر یعقوب منصور پناه (شیمی کاربردی، دانشکده شیمی) و دکتر علی میر (مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی).