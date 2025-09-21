  1. استانها
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۰۵

ثبت ۱۰ هزار مگاوات متقاضی ایجاد نیروگاه خورشیدی در استان تهران

تهران- استاندار تهران، با تأکید بر اهمیت نهضت توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر گفت: تا امروز بیش از ۱۰ هزار مگاوات متقاضی جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی ثبت‌نام کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر محمدصادق معتمدیان، عصر یکشنبه در جلسه کمیته انرژی استان توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر را یکی از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم دانست و گفت: فاز اول این برنامه با موفقیت آغاز شد و استقبال مردم و سرمایه‌گذاران بیش از انتظار بوده است.

استاندار تهران عنوان کرد: در حال حاضر ۱۰ هزار مگاوات متقاضی ایجاد نیروگاه خورشیدی داریم که در مراحل مختلف دریافت مجوز هستند و از تکلیفی قانونی که در برنامه هفتم توسعه برای کل استان تعیین شده بود جلوتر است.

وی با اشاره به اهمیت هماهنگی بین دستگاه‌ها، افزود: تلاش داریم موانع اداری را رفع کنیم تا سرمایه‌گذاران بتوانند بدون مشکل زمین، مجوز و منابع مورد نیاز خود را دریافت کنند و فرآیند اجرایی نیروگاه‌ها روان و سریع انجام شود.

معتمدیان ادامه داد: استان تهران به عنوان پایتخت کشور، نباید با ناترازی برق مواجه شود و باید از مشارکت مردم در تولید انرژی پاک به بهترین شکل استفاده کنیم، رفع تداخلات و هماهنگی بین وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، از اولویت‌های اصلی ماست.

استاندار تهران با اشاره به تشکیل کمیته تخصیص زمین و صدور مجوزهای سریع گفت: هدف ما این است که زمین تحویل سرمایه‌گذاران واقعی و هیچ مشکلی برای اجرای پروژه‌ها ایجاد نشود، اطلاع‌رسانی دقیق و آموزش مردم برای طی مراحل قانونی نیز در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین بر شفافیت در ارائه خدمات، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه سرمایه‌گذاران و اهمیت روحیه جهادی مدیران تأکید و عنوان کرد: سرمایه‌گذاران مردم ما هستند و باید مسیر سرمایه‌گذاری برای آن‌ها ساده و روان باشد، این موضوع یک تمرین مهم برای سایر پروژه‌های بزرگ کشور محسوب می‌شود.

در پایان، استاندار تهران از مدیران خواست جلسات هفتگی برای پیگیری مشکلات سرمایه‌گذاران برگزار کنند و با سرعت و دقت، فرآیندها را پیش ببرند تا علاوه بر افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر، رضایتمندی مردم نیز حفظ شود.

