به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان شامگاه یکشنبه، در جلسه کمیته انرژی استان تهران با حضور محسن طرز طلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران(ساتبا)، ضمن قدردانی از مدیران و سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های پاک اظهار داشت: استقبال گسترده متقاضیان و برگزاری جلسات منظم نشان‌دهنده همکاری مثبت مدیران و مردم در مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است.

وی افزود: در حال حاضر میزان تقاضای سرمایه‌گذاری در این بخش به بیش از ۱۰ هزار مگاوات رسیده و ضروری است دستگاه‌های اجرایی با حذف بروکراسی‌های زائد و هماهنگی کامل، مسیر صدور مجوزها و امکان‌سنجی پروژه‌ها را بدون وقفه طی کنند.

معتمدیان با انتقاد از کندی برخی فرآیندهای اداری تصریح کرد: استعلام‌ها و بخشنامه‌های غیرضروری نباید مانع اجرای پروژه‌های کلان شود و دستگاه‌های مرتبط باید به صورت یکپارچه برای تحقق اهداف انرژی پاک همکاری کنند.

استاندار تهران با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه انرژی خورشیدی گفت: تهران آمادگی دارد پروژه‌هایی با ظرفیت هزار مگاوات را در حوزه پنل‌های خورشیدی اجرا کند که ضمن تأمین انرژی پایدار، موجب فرهنگ‌سازی گسترده در استفاده از انرژی‌های نو میان مردم خواهد شد.

وی همچنین تأکید کرد: تأمین برق پایتخت تنها یک موضوع فنی نیست، بلکه موضوعی حیاتی برای امنیت انرژی کشور به شمار می‌آید و باید توسعه نیروگاه‌های حرارتی کوچک و خطوط انتقال برق با همکاری کامل دستگاه‌ها دنبال شود تا اختلالی در شبکه برق پایتخت ایجاد نگردد.

معتمدیان در پایان خاطرنشان کرد: استان تهران آماده رفع موانع و حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است تا پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر با سرعت وارد مرحله بهره‌برداری شوند و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و پایداری انرژی ایفا کنند.