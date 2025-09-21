  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۰ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۳

اولین برف تابستانی در آذربایجان‌شرقی بارید

اولین برف تابستانی در آذربایجان‌شرقی بارید

تبریز- نخستین بارش برف تابستانی سال جاری در مناطق مرتفع آذربایجان‌شرقی، از جمله روستاهای «میاب» مرند و «الوار سفلی»، روی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی روز یکشنبه با صدور هشدار سطح نارنجی، از وقوع بارش‌های شدید باران و برف در نواحی مختلف استان خبر داد.

بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد سامانه بارشی نسبتاً فعالی از بامداد امروز وارد استان آذربایجان‌شرقی شده و دست‌کم تا ۲۴ ساعت آینده سبب ناپایداری جو خواهد شد.

براساس این هشدار، بیشتر نواحی ارسباران و مناطق شرقی استان تحت‌تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند. پیش‌بینی‌ها حاکی است با شدت گرفتن بارش‌ها، احتمال آب‌گرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها، طغیان رودخانه‌های فصلی و اختلال در تردد به‌ویژه در شهر تبریز دور از انتظار نیست.

بارش برف در میاب و الوار سفلی

هم‌زمان با فعالیت این سامانه بارشی، نخستین برف تابستانی در روستای میاب از توابع مرند و نیز روستای الوار سفلی به زمین نشست و چهره این مناطق را سفیدپوش کرد. بارش برف در این دو روستا در حالی رخ داده که هنوز بسیاری از مناطق استان شاهد بارش باران همراه با رعدوبرق هستند.

پدیده غالب در ارسباران برای فردا هوای مه‌آلود خواهد بود و به گفته کارشناسان هواشناسی، تغییر دمایی چندانی تا فردا رخ نخواهد داد؛ اما از روز دوشنبه کاهش محسوس دما در سطح استان پیش‌بینی شده است.

کد خبر 6597164

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها