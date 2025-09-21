به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی روز یکشنبه با صدور هشدار سطح نارنجی، از وقوع بارشهای شدید باران و برف در نواحی مختلف استان خبر داد.
بررسی نقشههای هواشناسی نشان میدهد سامانه بارشی نسبتاً فعالی از بامداد امروز وارد استان آذربایجانشرقی شده و دستکم تا ۲۴ ساعت آینده سبب ناپایداری جو خواهد شد.
براساس این هشدار، بیشتر نواحی ارسباران و مناطق شرقی استان تحتتأثیر این سامانه قرار میگیرند. پیشبینیها حاکی است با شدت گرفتن بارشها، احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیرها، طغیان رودخانههای فصلی و اختلال در تردد بهویژه در شهر تبریز دور از انتظار نیست.
بارش برف در میاب و الوار سفلی
همزمان با فعالیت این سامانه بارشی، نخستین برف تابستانی در روستای میاب از توابع مرند و نیز روستای الوار سفلی به زمین نشست و چهره این مناطق را سفیدپوش کرد. بارش برف در این دو روستا در حالی رخ داده که هنوز بسیاری از مناطق استان شاهد بارش باران همراه با رعدوبرق هستند.
پدیده غالب در ارسباران برای فردا هوای مهآلود خواهد بود و به گفته کارشناسان هواشناسی، تغییر دمایی چندانی تا فردا رخ نخواهد داد؛ اما از روز دوشنبه کاهش محسوس دما در سطح استان پیشبینی شده است.
