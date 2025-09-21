  1. استانها
فرزند ایذه بر سکوی نایب‌قهرمانی جهان ایستاد

اهواز - علیرضا مهمدی، فرنگی‌کار ایذه‌ای تیم ملی کشتی ایران، در فینال وزن ۸۷ کیلوگرم رقابت‌های جهانی زاگرب با قبول شکست مقابل حریف صربستانی به مدال نقره دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در زاگرب کرواسی، علیرضا مهمدی نماینده شایسته کشورمان در وزن ۸۷ کیلوگرم، در دیدار پایانی برابر الکساندر کوماروف از صربستان روی تشک رفت. این مسابقه نزدیک و حساس با نتیجه ۴ بر ۳ به سود کشتی‌گیر صربستانی پایان یافت و مهمدی با شایستگی به مدال نقره دست پیدا کرد.

مهمدی که اهل شهرستان ایذه در استان خوزستان است، با عملکرد درخشان خود نام ایران را در میان برترین‌های جهان زنده نگه داشت.

همزمان با برگزاری دیدار نهایی، جمعی از مردم ایذه در یکی از محلات این شهرستان گرد هم آمدند و به صورت زنده شاهد مبارزه نماینده دیارشان بودند؛ حضوری که شور و هیجان خاصی به این رقابت‌ها بخشید.

