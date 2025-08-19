توقیف موتورسیکلت ۱۰ میلیارد ریالی قاچاق در اراک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عزیزیان اظهار کرد: در پی نارضایتی و انتقادات شهروندان در خصوص تردد موتورسیکلت سوارهای مزاحم در یکی از خیابان‌های شهرستان اراک مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ رضوی این شهرستان در هنگام گشت‌زنی هدفمند در حوزه استحفاظی، یک دستگاه موتورسیکلت سنگین را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: موتور سیکلت توقیفی به یگان انتظامی منتقل و با استعلامات صورت گرفته مشخص شد موتورسیکلت مذکور قاچاق و فاقد مدارک قانونی است.

فرمانده انتظامی شهرستان اراک بیان کرد: ارزش موتورسیکلت مکشوفه برابر اعلام کارشناسان بیش از ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ عزیزیان با اشاره به اینکه در این رابطه پرونده‌ای تشکیل و فرد متخلف برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، گفت: پلیس با قاطعیت با هرگونه فعالیت مجرمانه در زمینه قاچاق و مزاحمت شهروندان برخورد خواهد کرد.

وی تاکید کرد: از شهروندان نیز انتظار داریم هرگونه اخبار و اطلاعات در این خصوص را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.