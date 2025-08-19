  1. استانها
  2. مرکزی
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۰۸

توقیف موتورسیکلت ۱۰ میلیارد ریالی قاچاق در اراک

توقیف موتورسیکلت ۱۰ میلیارد ریالی قاچاق در اراک

اراک- فرمانده انتظامی اراک از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عزیزیان اظهار کرد: در پی نارضایتی و انتقادات شهروندان در خصوص تردد موتورسیکلت سوارهای مزاحم در یکی از خیابان‌های شهرستان اراک مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ رضوی این شهرستان در هنگام گشت‌زنی هدفمند در حوزه استحفاظی، یک دستگاه موتورسیکلت سنگین را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: موتور سیکلت توقیفی به یگان انتظامی منتقل و با استعلامات صورت گرفته مشخص شد موتورسیکلت مذکور قاچاق و فاقد مدارک قانونی است.
فرمانده انتظامی شهرستان اراک بیان کرد: ارزش موتورسیکلت مکشوفه برابر اعلام کارشناسان بیش از ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ عزیزیان با اشاره به اینکه در این رابطه پرونده‌ای تشکیل و فرد متخلف برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، گفت: پلیس با قاطعیت با هرگونه فعالیت مجرمانه در زمینه قاچاق و مزاحمت شهروندان برخورد خواهد کرد.

وی تاکید کرد: از شهروندان نیز انتظار داریم هرگونه اخبار و اطلاعات در این خصوص را از طریق تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد خبر 6565279

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها