هرمزگان میزبان یاران «کشتی نجات غزه»؛ اصحاب صمود نماد بیداری انسانی

خبرگزاری مهر -گروه استانها، علی ستاری: ایجاد نظم جدید در جهان و غرب آسیا یکی از موضوعات مهمی است که امروز قطبهای دنیا در تلاش هستند تا آن را با نظر خود ایجاد کنند، آمریکاییها که خود را کدخدای عالم میدانند تمام تلاششان معطوف بر این است که خود معمار این نظم نوین باشند.
جمهوری اسلامی ایران با شعار ایجاد تمدن نوین اسلامی تلاش دارد جلوی تلاشهای استکباری برای استثمار بیشتر جهان اسلام را بگیرد و با طراحی محور مقاومت توانسته است بخش عمدهای از این مسیر را طی کند.
محور مقاومت برای به امروز رسیدن، هزینههای بسیار سنگینی پرداخته است و بهترین فرزندان خود را برای آرمانِ بزرگ تبدیل شدن به یک امت واحده تقدیم کرده است؛ شاید در یک دهه گذشته تمام تلاش این جبهه، ضریب دادن به بیداری اسلامی بود اما مفتخریم اعلام کنیم که امروز به یک دستاورد بزرگتری نیز دست یافتهایم و آن عبارت است از «بیداری انسانی».
خوشبختانه رفته رفته آثار مجاهدتهای رزمندگان اسلام در حال نمایان شدن است.
از اعتراضات ضد صهیونیستی در آمریکا و اروپا تا تحت تعقیب قرار گرفتن نتانیاهو و افزایش خشم عمومی در جهان بین الملل نسبت به صهیونیستها تا راهاندازیِ «کاروان صمود» یعنی شاهد شکل گرفتن یک بیداری انسانی در میان ملتهای جهان هستیم؛ وجدانهای خفته از آفریقا تا قلب آمریکا در حال بیدار شدن است؛ امروز وجدانهای بیدار بیش از ۴۰ کشور دنیا سوار بر ناوگانی است که تلاش دارد به طولانیترین محاصره تاریخ و وحشیانه ترین نسل کشی تاریخ پایان دهد.
همه ما به عنوان کسانی که سالیان سال با لبانی تشنه در گرمای طاقتفرسای ماه رمضانهای هرمزگان در راهپیمایی روز قدس شرکت کردهایم؛ دوست داشتیم امروز سوار بر کشتی به سمت سرزمین موعود حرکت کنیم اما این خواست قلبی را تا روز حرکت نهایی برای آزادسازی قدس شریف در گنجینه قلبمان محفوظ خواهیم کرد. باشد که فعلاً دعای خیرمان بدرقه راه اصحاب صمود باشد.
کاروان یاران صمود چیست؟
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین حقانی مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه، امروز حرکتی جهانی برای حمایت از مردم غزه تحت عنوان «کاروان صمود» شکل گرفته است، گفت: جمعی از هموطنان ایرانی، تلاش داشتند تا در قالب کاروان صمود خود را به غزه و سرزمینهای اشغالی برسانند اما رژیم صهیونیستی تهدید کرده است که در صورت حضور ایرانیها در کاروان صمود، ناوگان جهانی صمود را مورد هدف قرار خواهد داد از این رو ایرانیهای حاضر در کاروان جهت تأمین امنیت ناوگان از ادامه سفر صرف نظر کردند.
وی افزود: طی حرکتی مردمی و خودجوش، جاماندگان کاروان صمود سفر خود را داخل کشور آغاز کردند و بنا است به شهرهای مختلف سفر کنند و ضمن برگزاری برنامههایی، کمکهای مردمی را جمع آوری کنند تا بتوانند این کمکها را به ناوگان جهانی صمود رسانده و تحویل دهند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان بیان کرد: این کاروان در شهرستانهای پارسیان، بندرلنگه، سیریک، جاسک، قشم، میناب و بندرعباس حضور پیدا خواهد کرد و مردم میتوانند بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده از این حرکت مردمی حمایت کرده و کمکهای خود به مردم مظلوم غزه را به کاروان صمود برسانند.
جزئیات برنامههای کاروان یاران صمود در هرمزگان چیست؟
سعید علی بخشی فعال جهادی و عضو ستاد استقبال از یاران صمود در هرمزگان نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یاران ناوگان آزادی بخش صمود در هرمزگان برنامههای ویژهای را اجرا خواهند کرد و از سواحل خلیج فارس تا سواحل دریای عمان و جزایر، برای آنها برنامههایی تدارک دیده شده است.
وی افزود: این کاروان ساعت ۲۰:۰ روز دوشنبه از استان بوشهر وارد شهرستان پارسیان در غرب هرمزگان خواهد شد و از روستای امانی به سمت گلزار شهدای پارسیان مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت و برنامه تجمع در گلزار شهدا برگزار خواهد شد.
علی بخشی ادامه داد: ساعت ۷:۳۰ صبح روز سه شنبه یکم مهر ماه بدرقه خودرویی در پارسیان برگزار خواهد شد و کاروان به سمت شهرستان بندرلنگه سفر خواهد کرد تا برنامههای این کاروان در بندر بستانه، بندرکنگ و بندرلنگه برگزار شود و اجتماع مردمی مردم بندرلنگه نیز ساعت ۱۷ همان روز در گلزار شهدای بندرلنگه خواهد بود.
عضو ستاد یاران صمود در هرمزگان بیان کرد: روز چهارشنبه دوم مهر ماه کاروان یاران صمود به شرق هرمزگان سفر خواهد کرد و در شهرستانهای سیریک و جاسک به اجرای برنامه خواهد پرداخت و در روز پنجشنبه نیز برنامههای این کاروان در شهرستانهای میناب، قشم و جزیره هرمز ادامه خواهد داشت.
وی عنوان کرد: طبق برنامهریزی انجام شده روز جمعه ۴ مهر ماه حرکت کاروان خودرویی یاران صمود از بوستان غدیر بندرعباس (زیر پرچم) تا گلزار شهدای بندرعباس برگزار خواهد شد.
علی بخشی ادامه داد: مردم میتوانند جهت دریافت آخرین گزارشهای تکمیلی کاروان صمود و لوکیشن حرکت عدد ۳۱۳ را به شماره ۱۰۰۰۶۰۳۱۳ پیامک دهند.
