رژه خودرویی و موتوری یاران صمود در بندرعباس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر جمعه، جمعی از مردم بندرعباس با حضور در بوستان غدیر (زیر پرچم) حمایت خود را از حرکت ناوگان صمود و کشتی نجات غزه، اعلام کردند.

این اجتماع که با حضور کاروان زمینی یاران صمود همراه بود نمادی از همبستگی مردم بندرعباس با مردم مظلوم غزه و نشان از عزم آن‌ها برای شکستن محاصره غزه است.

اهالی بندرعباس در ادامه رژه خودرویی و رژه موتوری برگزار کردند و مسیر بوستان غدیر تا گلزار ملکوتی شهدای بندرعباس را طی کردند.

کاروان یاران صمود در حمایت از حرکت ناوگان نجات عزه کل ایران را طی کرده و چند روزی است که مهمان مردم هرمزگان است و تاکنون در شهرستان‌های پارسیان، بندرلنگه، قشم، جزیره هرمز و بندرعباس حضور پیدا کرده است.

این کاروان عصر امروز خود را به ناو شهید رودکی نیروی دریایی سپاه خواهد رساند.