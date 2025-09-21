حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین حقانی‌در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کاروان بزرگ مردمی صمود که شامل فعالان بین‌المللی و چهره‌های مردمی است، شب دوشنبه وارد استان هرمزگان خواهد شد و به مدت چهار روز در شهرهای مختلف استان حضور خواهد یافت.

وی افزود: این کاروان در قالب حرکت‌های خودرویی، تجمع‌های مردمی و آئین‌های بدرقه و استقبال در سواحل مکران و سواحل خلیج فارس حضور خواهد داشت و در پایان این حرکت مردمی، مراسم اختتامیه در بندرعباس و بر روی ناو شهید رودکی برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با تشریح جزئیات برنامه‌ها عنوان کرد: آغاز استقبال مردمی از کاروان در شهرستان پارسیان از ساعت ۲۰ روز دوشنبه ۳۱ شهریور خواهد بود. مسیر حرکت از ورودی شهر پارسیان واقع در روستای امامی آغاز و تا مزار شهدای گمنام ادامه خواهد یافت.

حجت الاسلام حقانی بیان کرد: روز سه‌شنبه اول مهر، حرکت کاروان از مزار شهدای گمنام پارسیان رأس ساعت ۷:۳۰ آغاز می‌شود و به سمت جاده ساحلی بدرقه خواهد شد. سپس کاروان ساعت ۱۴ به بندر بستانه وارد شده و در اسکله شناورهای مردمی تجمع و حرکت نمادین شناورها برگزار می‌شود. ادامه مسیر به سمت بندر کنگ خواهد بود که مراسم استقبال مردمی در اسکله بوم‌سی برگزار می‌شود و حرکت خودرویی به سمت مزار شهدای گمنام بندرلنگه صورت می‌گیرد. در ساعت ۱۷ کاروان در بندرلنگه مورد استقبال مردمی قرار گرفته و اجتماع در مزار شهدای گمنام برگزار می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان گفت: روز چهارشنبه دوم مهر، حرکت کاروان در بندر جاسک از ساعت ۱۶ آغاز و از مزار شهدای گمنام شهرک شهید توحیدی به سمت فرمانداری جاسک ادامه می‌یابد. در این برنامه تجمع مردمی و حرکت خودرویی و شناوری پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: صبح روز پنج‌شنبه سوم مهر، مراسم استقبال در شهرستان میناب رأس ساعت ۱۰ در میدان جهاد آغاز خواهد شد و مسیر حرکت به سمت محور خروجی به بندرعباس ادامه خواهد داشت. همچنین کاروان ساعت ۱۶ وارد جزیره هرمز شده و حرکت خودرویی از مزار شهدای جزیره هرمز به سمت مزار شهدای گمنام برگزار می‌شود که همراه با حضور مردمی و شناورهای مردمی خواهد بود.

حقانی همچنین گفت: برنامه پایانی کاروان در روز جمعه چهارم مهر در بندرعباس برگزار می‌شود. تجمع مردمی از ساعت ۱۰ صبح در پارک غدیر آغاز و حرکت خودرویی به سمت گلزار شهدای بندرعباس انجام خواهد گرفت. سپس مراسم اختتامیه بر روی ناو شهید رودکی برگزار خواهد شد که نقطه اوج همراهی مردم با این حرکت بزرگ مردمی در استان هرمزگان خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حقانی در پایان با دعوت از رسانه‌ها و فعالان فرهنگی استان، تأکید کرد که برنامه‌های کاروان به صورت کامل توسط تیم رسانه‌ای پوشش داده خواهد شد و از خبرنگاران، عکاسان و مستندسازان دعوت به عمل آمد تا در ثبت و انتشار این حرکت مردمی بزرگ مشارکت داشته باشند. تمامی محتوای تصویری و خبری جهت انتشار ملی و بین‌المللی آماده خواهد شد.