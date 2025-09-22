  1. فرهنگ و ادب
گرجی روی صندلی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور نشست

محسن گرجی طی حکمی از سوی قادر آشنا، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن گرجی طی حکمی از سوی قادر آشنا رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور روی صندلی دبیری کارگروه نشست. پیش از این زهرا گلپایگانی در این مسئولیت قرار داشت.

محسن گرجی دانش آموخته فوق دکتری مهندسی نساجی و استاد پژوهشگر دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدرس دوره‌های تخصصی حوزه مهندسی نساجی، مشاور معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرکل سابق صنایع منسوجات، پوشاک، چرم و کفش است.

او سابق بر این نماینده معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار چرم، نساجی و پوشاک، مدیر دانشگاه علمی کاربردی چرم تهران و دبیر سیزدهمین جشنواره مد و لباس فجر بود.

گرجی علاوه بر چاپ مقالات متعدد در مجلات معتبر بین‌المللی، سوابقی چون عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه هلدینگ صبا تامین و هلدینگ دانش بنیان لیدکو را در کارنامه کاری خود دارد.

