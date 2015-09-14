به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار مهدی ظفری که مدتی است مسئولیت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان را برعهده‌گرفته، نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران در دوران تصدی مسئولیتش را ظهر دوشنبه در آستانه هفته دفاع مقدس برگزار کرد تا هم از برنامه‌های این هفته و هم از حیطه مسئولیتی خود در این نهاد فرهنگ‌ساز سخن بگوید.

ظفری با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌کنیم یک هزار برنامه در هفته دفاع مقدس در استان همدان برگزار شود، بیان داشت: امسال برخلاف سال‌های گذشته هفته دفاع مقدس در استان طی هشت روز برگزار می‌شود و در این هفته به سه قشر روحانیون، اصناف و مردم و نقش آنها در جنگ تحمیلی توجه ویژه‌ای شده است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان بیان داشت: در این هفته ۳۰ برنامه محوری در استان توسط نهادهای مختلف اجرا می‌شود که ازجمله آن‌ها می‌توان به تجلیل از ایثارگران، برگزاری مراسم‌ خاطره گویی در مساجد، بازسازی عملیات کربلای چهار در باغ‌موزه دفاع مقدس، نواخته شدن زنگ حماسه در مدارس، برگزاری یادواره‌های شهدا، اکران فیلم‌ «عمار» در مساجد و پیاده‌روی خانوادگی در روز سوم مهرماه اشاره کرد.

ظفری با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس افرادی وارد میدان شدند که انتظار حضور آنان نمی‌رفت، گفت: به‌اندازه کافی از فرماندهان جنگ تحمیلی تجلیل به‌عمل‌آمده و باید به‌ سمت نکوداشت افرادی که مسئولیت فرماندهی نداشته‌اند حرکت کرد.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ نکوداشت حماسه‌سازان دفاع مقدس در بین مردم ساری و جاری نشده است، بیان کرد: فرهنگ نکوداشت باید در جامعه رشد کند و در این‌ بین باید مردم را در گرامیداشت‌ها سهیم کنیم.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان با تأکید براینکه وقتی دولت خدمات‌رسانی می‌کند باید نهادی فرهنگی این خدمات‌رسانی را استحکام بخشد، اما متأسفانه فرهنگ دیرتر از خدمات‌رسانی‌ها عمل می‌کند، بیان داشت: این نهاد باید از افراط‌ و تفریط‌ ها به دور بماند و نباید نگاه انحصاری به ارزش‌های جامعه داشت.

ظفری در بخش دوم سخنان خود در خصوص وظایف این نهاد و در پاسخ به سؤالی در خصوص روند ساخت یادمان‌های شهدا در استان همدان، گفت: کمیته‌ای فنی متشکل از این نهاد و کمیته فنی استانداری وضعیت پروژه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهند بطوری که ساخت یادمان شهدای دشت میشان هم اکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و چند طرح نیز برای ساخت یادمان شهدای گمنام پارک مردم همدان ارائه‌شده است.

وی که احداث باغ‌موزه دفاع مقدس در همدان را موجب افتخار این استان عنوان می‌کرد، افزود: برای آنکه راه را گم نکنیم باید تاریخ خود را حفظ کنیم و ساخت بخش پانوراما و جنگ‌های نامنظم در این مجموعه در انتظار تصمیم مسئولان برای تخصیص اعتبار است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان گفت: دفاع مقدس ایران اسلامی در تاریخ و یک جغرافیا نمی‌گنجد بلکه در همه زمان‌های اثرات آن جاری است چراکه دفاع مقدس شروع یک تاریخ بود که باید آن را به نسل‌های آتی بشریت نیز انتقال داد.

ظفری که دفاع مقدس را انبساط عاشورای حسینی معرفی می‌کرد، افزود: شهدا از مرز منیت خود عبور کرده بودند و تمدن دینی تا ابد امتداد خواهد داشت.