به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس اسکندری صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: سازمان تبلیغات اسلامی استان برای ترویج ارزشهای دوران دفاع مقدس و پاسخگویی به شبهات احتمالی اقدام به اعزام مبلغان به مساجد، هیئتهای مذهبی و مراکز مختلف شهری و روستایی کرده است.
وی برگزاری مسابقه فرهنگی - ورزشی و کوهپیمایی، برگزاری نمایشگاه عکس در محل سازمان و تبلیغات محیطی را از دیگر برنامههای این سازمان در هفته دفاع مقدس ذکر کرد و گفت: در پایان این هفته گردهمایی بزرگ ائمه جماعات استان برای بازخوانی پرونده دفاع مقدس برگزار میشود.
حجتاسلام اسکندری شرکت بسیجیان پایگاه سازمان در مراسم رژه نیروهای مسلح، تجلیل از مادران و همسران شهیدان، برگزاری نشست سیاسی، دیدار با خانواده معظم شهیدان و ایثارگران دوران دفاع مقدس و برگزاری جلسات خاطره گویی توسط روحانیون مستقر را از دیگر برنامههای سازمان تبلیغات اسلامی استان در هفته دفاع مقدس برشمرد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم از برگزاری جشنواره دفاع مقدس در مجتمع فرهنگی نور خبر داد و گفت: شرکت در مراسم مهمانی لالهها، برگزاری مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سطح مساجد شهری و روستایی از دیگر برنامههای این هفته است.
وی با تاکید بر لزوم انتقال ارزشهای والای دفاع مقدس به نسل جوان اظهار کرد: غفلت از برکات دفاع مقدس و خدای ناکرده سهل انگاری در ترویج این آموزهها خسارتهای زیادی را به دنبال خواهد داشت.
به گفته حجتالاسلام اسکندری توجه به جذابیتها و ارزشهای دفاع مقدس مسیر توسعه و پیشرفت کشور و ترویج روحیه ایثار و شهادت را هموار میکند.
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