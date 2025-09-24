دشمن از مکانیسم ماشه سودی نخواهد برد

حجت‌الاسلام علی‌اصغر گرجی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بدعهدی‌های مکرر دشمنان اسلام، رفتار آمریکا در قبال برجام را نمونه آشکار بی ‌تعهدی دانست و بر ضرورت اتحاد و همبستگی ملی برای مقابله با فشار روانی دشمن تأکید و اظهار کرد: دشمنان اسلام، حزب شیطان و خود شیطان، همواره با عهد بستن، مؤمنان را فریب داده و سپس پیمان خود را می‌شکنند.

وی با اشاره به تجربه برجام افزود: شیطان بزرگ در زمان ما با عقد قراردادی به نام برجام، متعهد شد در ازای اقدامات ایران، تحریم‌ها را لغو کند، اما عهد خود را شکست، توافق را از بین برد و از آن خارج شد؛ در حالی که جمهوری اسلامی ایران به تمامی تعهداتش پایبند بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان افزود: اکنون که دشمن از این بدعهدی سودی نبرده و به هدفش که ناامید کردن مردم ایران است، نرسیده، به حربه‌ای دیگر روی آورده و با همان قراردادی که خود زیر پا گذاشته، تلاش دارد مکانیسم ماشه را فعال کند؛ اقدامی که غیرقانونی و فاقد وجاهت بین‌المللی است.

گرجی با بیان اینکه هدف اصلی این اقدام، ایجاد شوک روانی در جامعه است، گفت: تحریم‌هایی که ادعای بازگشت آن را دارند، اساساً هیچ‌گاه لغو نشده بود. این پروژه صرفاً فشار روانی است و با اتحاد میان مردم، مسئولان و نیروهای نظامی و انتظامی، اثر آن خنثی خواهد شد.

وی تأکید کرد: دشمن در میدان نظامی شکست خورده و امروز تنها امیدش به جنگ روانی است. مؤثرترین راه مقابله، حفظ اتحاد و یکپارچگی ملی است؛ چرا که این وحدت دشمن را ناامید و اقداماتش را بی‌اثر می‌سازد.