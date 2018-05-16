آمریکا و متحدانش متخصص نقض عهد و غیرقابل اعتماد هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: «دروغ­ پردازی ها و تهمت ­های رییس جمهور آمریکا علیه ملت بزرگ ایران و اعلام خروج آمریکا از برجام که به دنبال نقض عهدهای مکرر صورت گرفت، بار دیگر دست چدنی و فریبکارانه سیاستمداران آمریکا را از زیر دستکش مخملی نمایان و بر کلام دوراندیشانه و حکمیانه پیرجماران ما که آمریکا را شیطان بزرگ و دشمن درجه یک ملت ایران نامیدند، صحه گذاشت.

خروج آمریکا از برجام که با هدف ایجاد جنگ روانی در بین مردم، مرعوب ساختن مسئولان و شکاف بین مردم و حاکمیت انجام گرفت، نشان داد که آنها بر هیچ توافق بین المللی پایبند نیستند. چنین اقداماتی برخلاف هدف گویندگان و طراحان آن، موجبات بیشتر وحدت ملت بزرگ ایران و مسئولان نظام شده و آمریکا را در جهان بیش از گذشته بی اعتبار کرده و در یک انزوای سیاسی قرار داد.

ملت بزرگ ایران، امروز نه روز تفرقه و مذمت، بلکه روز عبرت، تجربه تاریخی، دشمن­شناسی، اتحاد و همدلی و تکیه بر ظرفیت های بالای درون کشور است. تجربه ­ای که می­گوید آمریکا و هم پیمانان اروپایی آن همچون سال‌های نه‌چندان دور دهه ۸۰ متخصص نقض عهد بوده و غیر قابل اعتماد هستند. تجربه­ ای که می­گوید عزت و استقلال ملی ما نه با نگاه به بیرون از مرزها، بلکه در سایه تکیه بر مردم، توانمندی­های داخلی و عمل به رهمنودهای ولایت مطلقه فقیه به دست می ­آید.

ما دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی ضمن محکوم کردن سخنان رییس جمهور آمریکا و دعوت همگان به وحدت و یکپارچگی، از دولتمردان و تصمیم­گیران می­خواهیم که برای حفظ عزت و استقلال ملی با اتکال به خداوند یکتا و تکیه بر استعدادهای درون کشور تحت تدابیر رهبری معظم انقلاب مبنی بر بی ­اعتمادی به سه کشور اروپایی هوشمندانه تصمیم گرفته و از تجربه بدعهدی امروز آمریکایی­ها و اروپایی­ها در دهه ۸۰ عبرت گرفته و بدون اخذ تضمین مطمئن از سه کشور اروپایی برجام را ادامه ندهند.

بی تردید ملت بزرگ ایران از این برهه نیز با هوشمندی عبور کرده و دشمنان خود را مایوس خواهد کرد. امید است با بیداری امت اسلامی شاهد رهایی جوامع انسانی و اسلامی از دست نظام سلطه و نوکران و سرسپردگان آن باشیم».