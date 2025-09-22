هوای ۱۱ شهر خوزستان در وضعیت قرمز؛ دهدز تنها شهر با آسمان پاک

به گزارش خبرنگار مهر، هویزه با شاخص ۱۹۶ آلوده‌ترین شهر استان اعلام شد. پس از آن شادگان با ۱۸۰، لالی ۱۶۳، ماهشهر ۱۶۰، اهواز ۱۵۶، دزفول ۱۵۳، هندیجان ۱۵۲، شوشتر ۱۴۳، گتوند ۱۳۰، شوش ۱۲۷ و دشت آزادگان با ۱۱۸ در وضعیت قرمز قرار گرفتند.

همچنین آبادان با شاخص ۱۳۵، اندیکا و بهبهان ۱۲۵، امیدیه ۱۱۵ و خرمشهر ۱۰۸ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شدند.

بر اساس داده‌های این سامانه، شهرهای آغاجاری، ایذه، رامهرمز و ملاثانی هوایی «قابل قبول» دارند و دهدز تنها شهری است که امروز وضعیت «پاک» را تجربه می‌کند.