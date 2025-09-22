  1. استانها
  2. خوزستان
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۰۱

هوای ۱۱ شهر خوزستان در وضعیت قرمز؛ دهدز تنها شهر با آسمان پاک

اهواز - شاخص کیفی هوای امروز دوشنبه در ۱۱ شهر خوزستان به وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی رسید و پنج شهر دیگر نیز در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، هویزه با شاخص ۱۹۶ آلوده‌ترین شهر استان اعلام شد. پس از آن شادگان با ۱۸۰، لالی ۱۶۳، ماهشهر ۱۶۰، اهواز ۱۵۶، دزفول ۱۵۳، هندیجان ۱۵۲، شوشتر ۱۴۳، گتوند ۱۳۰، شوش ۱۲۷ و دشت آزادگان با ۱۱۸ در وضعیت قرمز قرار گرفتند.

همچنین آبادان با شاخص ۱۳۵، اندیکا و بهبهان ۱۲۵، امیدیه ۱۱۵ و خرمشهر ۱۰۸ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شدند.

بر اساس داده‌های این سامانه، شهرهای آغاجاری، ایذه، رامهرمز و ملاثانی هوایی «قابل قبول» دارند و دهدز تنها شهری است که امروز وضعیت «پاک» را تجربه می‌کند.

