اجرای بیش از ۱۴۰ برنامه طی هفته دفاع مقدس شهرستان سیریک

سرهنگ دوم پاسدار مجید حبشی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، در تشریح اجرای برنامههای ویژه به مناسبت هفته دفاع مقدس در سطح شهرستان سیریک بیان کرد: مجموعه برنامههای هفته دفاع مقدس سیریک با هدف تبیین فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال به نسل جوان برگزار میشود.
وی با اشاره به اهمیت گرامیداشت این هفته، افزود: در طول هفته دفاع مقدس، پایگاهها، حوزههای مقاومت و اقشار مختلف بسیج در شهرستان سیریک بیش از ۱۴۰ برنامه متنوع برگزار خواهند کرد، که ۱۵ برنامه آن بهعنوان برنامههای شاخص در نظر گرفته شدهاند.
حبشی ادامه داد: از جمله مهمترین برنامههای این هفته، بازسازی عملیات غرورآفرین والفجر ۸ به مدت سه شب در ساحل شهر بندر سیریک و برپایی نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است؛ همچنین یادواره شهدای گمنام و شهدای شهرستان، تجلیل از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس، رزمایش جهاد تبیین در مدارس، شب شعر و خاطرهگویی دفاع مقدس از دیگر برنامههای شاخص این هفته هستند.
سرهنگ حبشی افزود: رژه موتوری و خودرویی بسیجیان و نیروهای مسلح، میثاق با شهدا، دیدار با امام جمعه، همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی، پیادهروی کارکنان نیروهای مسلح و ادارات، محافل انس با قرآن، دیدار با خانواده معظم شهدا، برگزاری اردوی جهادی و جشنواره مسابقات بومی و محلی نیز در دستور کار قرار دارد.
وی هدف اصلی این برنامهها را بزرگداشت استقامت، پایمردی، ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام، زنده نگه داشتن یاد شهدا و تبیین دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس و انقلاب اسلامی بهویژه برای نسل جوان عنوان کرد و افزود: ابراز امیدواریم با کمک دستگاههای اجرایی و مردم این برنامهها با کیفیتی شایستهتری برگزار شوند.
نظر شما