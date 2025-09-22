افزایش سرانه درمانی قم با افتتاح سه بیمارستان جدید

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو عصر دوشنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم، اظهار کرد: مسیر توسعه قم بر پایه توان استان طراحی شده و اتکا به بودجه دولتی محور اصلی کار نبوده است، به همین دلیل بسیاری از طرح‌ها با همت مدیران اجرایی و همراهی بخش خصوصی به ثمر رسیده است.

استاندار قم با اشاره به ارتقای شاخص‌های درمانی استان گفت: با بهره‌برداری از بیمارستان‌های نور، خاتم و مادر، سرانه تخت بیمارستانی قم افزایش یافته و پیش‌بینی می‌شود طی چهار سال آینده به رقم تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه برسیم.

وی، کمبود فضای ورزشی در استان را یکی از چالش‌ها دانست و افزود: سرانه ورزشی قم مطلوب نیست، اما در این زمینه برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته و سرمایه‌گذاران نیز برای رفع این نقیصه مشارکت کرده‌اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت مسکن در قم را مطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد: در حوزه دانشگاه فرهنگیان نیز طی ماه‌های اخیر اقدامات مناسبی انجام شده که بخشی از کمبودها را جبران کرده است، هرچند همچنان نیازمند همراهی خیرین و نهادهای مردمی هستیم.

بهنام‌جو توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از دیگر اولویت‌های استان دانست و گفت: براساس برنامه‌ریزی انجام شده، نیروگاه خورشیدی قم در سال نخست به ظرفیت ۲۰۰ مگاوات خواهد رسید و هدف‌گذاری شده تا سال آینده این رقم به ۹۰۰ مگاوات افزایش یابد.

بهنام‌جو، آزمایش‌ها در حوزه انرژی‌های بادی در دست اجراست تا در صورت موفقیت، ظرفیت جدیدی به چرخه انرژی استان افزوده شود.

وی با تاکید بر رویکرد عدالت‌محور در توسعه استان ادامه داد: اقدامات مؤثری در زمینه محله‌محوری و رفع محرومیت در مناطق کمتر توسعه‌یافته صورت گرفته است که به عنوان نمونه در یکی از مناطق با کمبود ۱۲ مدرسه روبه‌رو بودیم که با همکاری دستگاه‌ها بخش مهمی از این مشکل رفع شد.

استاندار قم در ادامه به مسائل مرتبط با جوانان اشاره کرد و گفت: دو اردوگاه تفریحی، آموزشی و ورزشی در استان فعال است اما امکانات آن‌ها کافی نیست و خوشبختانه کمیته امداد و سازمان اوقاف پس از اطلاع از این موضوع، حمایت‌هایی را آغاز کرده‌اند.

وی گردشگری را از حوزه‌های مغفول در قم برشمرد و بیان کرد: پیش‌تر هتل پنج‌ستاره‌ای در استان وجود نداشت اما اکنون اقدامات اولیه برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری در حال پیگیری است و اتصال ریلی استان از دیگر طرح‌هایی است که باید با جدیت دنبال شود.

استاندار قم در پایان با اشاره به معضل گرد و غبار در این استان گفت: قم سالانه حدود ۷۵ روز با پدیده گرد و غبار مواجه است که برای شهری با ویژگی‌های مذهبی و بین‌المللی مانند قم، وضعیتی نامناسب محسوب می‌شود و باید برای آن چاره‌اندیشی جدی صورت گیرد.