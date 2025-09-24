  1. استانها
  2. قم
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۵

معاون وزیر تعاون: قم در صدر امنیت سرمایه‌گذاری کشور قرار گرفت

معاون وزیر تعاون: قم در صدر امنیت سرمایه‌گذاری کشور قرار گرفت

قم – معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر اساس نتایج پژوهش‌های ملی، استان قم موفق به کسب رتبه نخست امنیت سرمایه‌گذاری در کشور شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید» پیش از ظهر چهارشنبه با حضور ابراهیم صادقی‌فر معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی قم برگزار شد.

صادقی‌فر در این همایش با اشاره به نتایج پژوهش‌های صورت‌گرفته در سطح کشور، اظهار کرد: بر پایه شاخص‌های بررسی‌شده، استان قم توانسته است جایگاه نخست امنیت سرمایه‌گذاری در ایران را به خود اختصاص دهد که این امر ظرفیت‌های اقتصادی این استان را بیش از پیش برجسته می‌سازد.

وی با تأکید بر اینکه وفاق ملی بستر رشد سرمایه‌گذاری و تولید در کشور است، افزود: دولت چهاردهم با جدیت به دنبال فراهم‌سازی شرایطی است که در آن فعالان اقتصادی بتوانند با امنیت خاطر بیشتر به توسعه کسب‌وکارهای خود بپردازند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه قم در حوزه‌های اقتصادی و تجاری تصریح کرد: مدیریت کارآمد مسئولان استان در کنار عزم ملی برای توسعه، این امکان را فراهم ساخته که قم بتواند با شتاب بالاتری مسیر رشد اقتصادی را طی کند.

وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت تسهیل فضای سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: حمایت از رشد بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینان از مهم‌ترین مولفه‌هایی است که در چارچوب سیاست‌های وفاق ملی دنبال می‌شود.

صادقی‌فر خاطرنشان کرد: دستیابی به وفاق، به معنای پذیرش تنوع دیدگاه‌ها در جامعه و استفاده از نقاط مشترک برای پیشبرد اهداف ملی است و این اصل می‌تواند راهگشای بسیاری از چالش‌ها در مسیر توسعه پایدار کشور باشد.

کد خبر 6600622

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها