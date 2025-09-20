به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا افشاری‌فر در پیامی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید تاکید کرد: وظیفه تاریخی ما دانشگاهیان، ایستادگی در سنگر علم، اخلاق و بصیرت در برابر هجمه‌های دشمنان این مرز و بوم است.

متن پیام رئیس دانشگاه شیراز به این شرح است:

به‌نام آن‌که جان را فکرت آموخت چراغ دل به نور جان برافروخت

با وزیدن نسیم مهر، رایحه دل‌انگیز آغاز دوباره در فضا پیچیده است؛ نسیمی که یادآور همدلی، همراهی و هم‌افزایی دل‌های مشتاق علم و دانایی است. در این فصل دلنشین، دانشگاه‌ها و مراکز علمی بار دیگر جان می‌گیرند و طنین گام‌های پرامید دانشگاهیان نویدبخش فردایی روشن برای ایران عزیزمان می‌شود.

اینجانب با گرامی‌داشت مقام شامخ استادان و دانش‌پژوهان، فرارسیدن بهار علم و دانش را به همه دانشگاهیان؛ اعضای ارجمند هیئت علمی، یاوران علمی فرهیخته و دانشجویان پرتلاش، به‌ویژه نو دانشجویان عزیز، تبریک عرض می‌کنم.

امروز، جهان در حال گذار به عصری نوین است؛ عصری که موتور محرک آن «دانش‌بنیان» و «فناوری‌های پیشرفته» است. ثروت‌آفرین ترین اقتصادهای امروز جهان بر بنیاد ایده و دانش استوار است، و این رسالت خطیر بر دوش دانشگاه‌ها و مراکز علمی نهاده شده است؛ تا با پرورش نیروی انسانی خلاق، متعهد و مسلط به فناوری‌های روز، زمینه‌ساز تحقق اقتصاد مقاومتی و خودکفایی ملی باشند.

بر این باوریم که دانشگاه سنگری استوار در عرصه‌های «خودسازی»، «جامعه‌پردازی» و «تمدن‌سازی» است و امروز بیش از هر زمان دیگر، وظیفه تاریخی ما دانشگاهیان، ایستادگی در سنگر علم، اخلاق و بصیرت در برابر هجمه‌های دشمنان این مرز و بوم است؛ دشمنانی که با ابزارهای جنگ نرم در پی تضعیف باورها، ایجاد تفرقه و تزریق یأس به نسل آینده‌ساز کشورند.

در این راه دشوار، همدلی و هم‌افزایی همه اعضای خانواده بزرگ دانشگاه، کلید موفقیت و رمز پیروزی است. تنها در پرتو وحدت، احترام متقابل و همکاری سازنده می‌توانیم این سنگر را استحکام بخشیم و با تولید علم نافع و تربیت نیروهای متعهد و متخصص، سهمی در پیشرفت و اقتدار میهن اسلامی ایفا کنیم.

خوشبختیم که دانشگاه بزرگ شیراز این نگین درخشان عرصه علم و فرهنگ ایران‌زمین که به تعبیر مقام معظم رهبری «دارالعلمی در دارالعلم» است بار دیگر میزبان جویندگان معرفت و مشتاقان حقیقت شده است. اینجا، در سایه‌سار سروهای کهن و در آغوش کوه‌های استوار، جوانه‌های اندیشه می‌رویند و می‌بالند. دانشگاه شیراز کانونی پویا از امید، نوآوری و بالندگی است که با تکیه بر میراث علمی گذشتگان و بهره‌گیری از دستاوردهای روز، راه فردایی روشن‌تر را می‌گشاید.

از استادان فرهیخته، که چراغ‌های هدایت این مسیر پرپیچ و خم‌اند، صمیمانه سپاسگزارم؛ از دانشجویان عزیز که با شور جوانی و عطش دانایی، روح تازه‌ای به کالبد دانشگاه می‌دمند، قدردانی می‌کنم؛ و خدمات بی‌دریغ کارکنان شریف را که بستر حرکت علمی این مجموعه را فراهم می‌سازند، ارج می‌نهم.

به نو دانشجویان گرامی توصیه می‌کنم با نشاط و انگیزه، پیوند علم و عمل را سرلوحه راه خود قرار دهند و با بهره‌گیری از راهنمایی استادان، نهال دانش را که ریشه در ارزش‌های اصیل اسلامی-ایرانی دارد، به درختی تنومند و ثمربخش بدل کنند.

امید آن‌که همگی، همدل و همگام، در ساختن محیطی پویا، خلاق و سرشار از شور تحصیل و پژوهش بکوشیم و به یاری خداوند متعال و با همتی جمعی، بر افتخارات این دانشگاه پرافتخار بیفزاییم.

تندرستی، سربلندی و توفیق روزافزون همگان را در راه طلب علم و خدمت به جامعه از درگاه خداوند قادر و متعال خواستارم.