۱۰۲ هزار کلاس اولی خوزستانی وارد مدرسه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر روز دوشنبه در آئین استانی جشن شکوفهها که در دبستان امام موسی کاظم (ع) شهرستان باوی برگزار شد، اظهار کرد: زنگ شکوفهها، زنگ آغاز مسیر شکوفایی و یادگیری است؛ لحظهای است که مدرسه به خانه دوم دانشآموزان تبدیل میشود. امروز میزبان سرمایههای عظیم این سرزمین یعنی بیش از ۱۰۲ هزار کلاس اولی هستیم.
وی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدا به ویژه شهدای فرهنگی و دانشآموز، افزود: عهد میبندیم با همه توان میزبان شایسته این سرمایههای وطن باشیم. در آموزش و پرورش به دنبال مدرسه بانشاط، یادگیری از مسیر بازی، یادگیری معکوس و تعاملی هستیم.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان با اشاره به اولویتهای این مجموعه بیان کرد: اساس اولویتهای ۱۵ گانه ما بر سواد پایه است؛ مهارتهای زندگی، خواندن، نوشتن، درک، تجزیه و تحلیل و عملکردن در صدر اهداف قرار دارند. یادگیری زمانی کامل است که تغییر در رفتار دانشآموز ایجاد شود.
علیفر ادامه داد: در آموزشوپرورش خوزستان بهدنبال سنجش و ارزیابی فرآیندی هستیم نه صرفاً نمرهمحور. شادی و نشاط را باید به کلاسها تزریق کنیم و با چیدمان تعاملی کلاسها، فضای یادگیری را پویا سازیم.
وی خطاب به اولیا نیز تأکید کرد: مشارکت و نظارت خانوادهها سبب تثبیت آموختهها و کاهش آسیبهای اجتماعی میشود. مدرسه همواره به روی والدین گشوده است و شما شریک راهبردی ما در تعلیم و تربیت هستید.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان در پایان رو به کلاس اولیها گفت: امروز میتواند زیباترین روز زندگی شما باشد. کتابهای درسی بهترین دوست شما هستند؛ از کلاسهای درس خود لذت ببرید و امید و شادی را به معلمان و همکلاسیها منتقل کنید. مدارس باید برای شما کانون نشاط، شادی و امید باشند.
نظر شما