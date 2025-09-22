به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن گنخکی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تبیین دستاوردهای نظام اسلامی و دولت وفاق ملی از مهم‌ترین اهداف برپایی نشست دوشنبه‌های پاسخگویی است که امیدوارم با اهتمام مدیران و خلاقیت خبرنگاران محقق شود.

وی افزود: برای برپایی مرحله جدید دوشنبه‌های پاسخگویی، ساز و کارهای لازم پیش‌بینی شده و کیفیت بخشیدن به این نشست‌ها، اولویت اساسی است.

مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر خاطر نشان کرد: نشست‌های دوشنبه‌های پاسخگویی از دوشنبه هفتم مهرماه آغاز و برنامه سه ماه نخست، در اختیار اهالی رسانه قرار می‌گیرد.

وی گفت: در نخستین برنامه دور جدید، به مناسبت روز گردشگری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر در سالن شماره ۲ استانداری، پاسخگوی خبرنگاران استان است.

گنخکی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان خواست، در نشست‌ها، معاونین و مدیران مرتبط را همراه داشته باشند تا هیچ سوالی بی پاسخ نماند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر یادآور شد: نقش رسانه‌ها در توسعه و پیشرفت استان غیر قابل انکار است و در هفته دولت شاهد همکاری بسیار خوب رسانه‌ها بودیم که منجر به انعکاس مطلوب رویدادهای این ایام شد.