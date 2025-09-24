به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب سلیمانی معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، درباره انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به جوانان گفت: سند و گفتمان شهدای عزیز اقتدار اسلامی، الگوی ما است. بسیاری از جوانان ما با علم به اینکه شهید میشود حضور پیدا میکنند و بعضاً هم به شهادت میرسند.
سلیمانی افزود: امروز ما نیاز داریم که گفتمانمان را، مطالبمان را مبتنی بر ارزشها، مبتنی بر اصول، مبتنی بر اتفاقاتی که رخ داده است بیان کنیم و عنوان کنیم، چرا که جوان امروز ما اگر در میدان باشد، در هر شرایطی نظام پیروز میشود.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه خاطرنشان کرد: استعدادهای درخشانی در کشورمان وجود دارند از جمله افتخارآفرینان ما در کشتی فرنگی و کشتی آزاد که جوان هستند و محکم و پابرجا باقی ماندند زیرا آنها با نام شهید، یاد شهید، عشق شهید و مشی شهید بر روی تشک آمدند و مقتدرانه پیروز شدند.
سلیمانی با اشاره به برنامههای ویژه برای نسل جوان ادامه داد: با توجه به برنامههای ما برای چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس، از جمله برنامههایی که برای جوانان بیشترین کارکرد را دارد میتوان به موشن گرافی اشاره کرد که بعضاً حتی وقایع جنگ ۱۲ روزه و اتفاقاتی که افتاده را به نمایش میگذارد.
وی در پایان گفت: ما نوع نگاه و نوع برنامهها را طوری تنظیم کردهایم که بتوانیم از حضور راویانی که آموزش دیدهاند در مدارس ابتدایی، مدارس راهنمایی و به تناسب سایر مقاطع، استفاده کنیم زیرا گفتمان آنها قطعاً برای نسل جوان ما جذابیت خواهد داشت.
نظر شما