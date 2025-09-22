به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه جعفر بذری با بیان اینکه، عملیات اجرایی پل بزرگ کمربندی سرعین با تزریق تسهیلات بانکی شتاب میگیرد، گفت: توافق اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در نشست مشترک با حضور شهردار سرعین و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولان بانکی حاصل شد که محور اصلی آن بررسی راهکارها و توافق برای انعقاد قرارداد بهرهمندی از این تسهیلات بود.
وی افزود: این توافق در ادامه پیگیریهای مستمر برای تأمین منابع مالی پروژه و با دستور مستقیم علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین تأیید و حمایت معاون وزیر کشور و سازمان شهرداریها انجام گرفت و زمینهساز تسریع در مراحل نهایی انعقاد قرارداد و آغاز عملیات اجرایی خواهد بود.
رئیس شورای اسلامی شهر سرعین در پایان خاطرنشان کرد: پل بزرگ کمربندی سرعین یکی از طرحهای راهبردی و اثرگذار شهر است که با کاهش بار ترافیکی، تسهیل دسترسی گردشگران و ارتقای زیرساختهای شهری، نقشی مهم در توسعه پایدار و رونق اقتصادی سرعین خواهد داشت.
نظر شما