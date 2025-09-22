  1. استانها
  2. اردبیل
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۴:۵۵

عملیات اجرایی پل کمربندی سرعین با تزریق تسهیلات بانکی شتاب می‌گیرد

سرعین - رئیس شورای اسلامی شهر سرعین از توافق با بانک شهر برای اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اعتباری به منظور اجرای این پروژه زیربنایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه جعفر بذری با بیان اینکه، عملیات اجرایی پل بزرگ کمربندی سرعین با تزریق تسهیلات بانکی شتاب می‌گیرد، گفت: توافق اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در نشست مشترک با حضور شهردار سرعین و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولان بانکی حاصل شد که محور اصلی آن بررسی راهکارها و توافق برای انعقاد قرارداد بهره‌مندی از این تسهیلات بود.

وی افزود: این توافق در ادامه پیگیری‌های مستمر برای تأمین منابع مالی پروژه و با دستور مستقیم علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین تأیید و حمایت معاون وزیر کشور و سازمان شهرداری‌ها انجام گرفت و زمینه‌ساز تسریع در مراحل نهایی انعقاد قرارداد و آغاز عملیات اجرایی خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر سرعین در پایان خاطرنشان کرد: پل بزرگ کمربندی سرعین یکی از طرح‌های راهبردی و اثرگذار شهر است که با کاهش بار ترافیکی، تسهیل دسترسی گردشگران و ارتقای زیرساخت‌های شهری، نقشی مهم در توسعه پایدار و رونق اقتصادی سرعین خواهد داشت.

