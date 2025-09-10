به گزارش خبرنگار مهر، صدیف بدری ظهر چهارشنبه در بازدید میدانی از پروژه‌های عمرانی اردبیل همراه با محمود صفری شهردار و سلامت صفری عضو شورای شهر اردبیل اظهار کرد: از تلاش شبانه‌روزی مجموعه مدیریت شهری و قرارگاه خاتم‌الانبیاء (ص) قدردانی می‌کنیم که در اسرع پروژه‌های عمرانی را تحویل شهروندان می‌دهند.

وی با اشاره به پروژه‌های مهمی همچون فاز دوم زیرگذر نیایش، اتصال شهرک ساحلی، خیابان ۱۴ متری ساحلی و بهسازی رودخانه بالیقلی‌چای (با مجموع اعتباری بیش از ۳ هزار میلیارد تومان) و همچنین تقاطع غیرهمسطح آقاباقر، افزود: با بهره‌برداری از این طرح‌ها در دو سال آینده شاهد تحول جدی در عمران و آبادانی اردبیل خواهیم بود.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: در کنار مدیریت شهری، پیگیر جذب اعتبارات ملی و بهره‌گیری از فرصت سفر رئیس‌جمهور به اردبیل خواهیم بود.

بدری همچنین از مصوبه افزایش سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده از ۳۳ به ۵۰ درصد خبر داد و آن را گامی مهم در تقویت درآمد پایدار شهرداری‌ها دانست.