بذری: ۶۰ هزار متر مربع آسفالت ریزی در سرعین اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بذری عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۶۰ هزار متر مربع آسفالت ریزی در شهر سرعین انجام شد و ۷ معبر این شهر بازگشایی، زیرسازی و آسفالت شد.

وی بر تسهیل روند عملیات اجرایی پروژه‌ها در سرعین تاکید کرد و افزود: در این زمینه اعتبارات لازم تأمین شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر سرعین با اشاره به حضور استاندار اردبیل و هیأت همراه در سرعین، گفت: این بازدید فرصت ارزشمندی بود تا مجموعه پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرداری که طی ماه‌های اخیر اجرا شده، به‌صورت میدانی مورد بررسی قرار گیرد و حمایت‌های استاندار اردبیل در توسعه سرعین قابل قدردانی است.

بذری تصریح کرد: اجرای این پروژه‌ها نقش اساسی در روان‌سازی ترافیک و کاهش گره‌های شهری خواهد داشت.

رئیس شورای اسلامی شهر سرعین با قدردانی از حمایت مسئولان شهرستان خاطرنشان کرد: رضایت شهروندان مهم‌ترین انگیزه مدیریت شهری است و با تکیه بر اعتماد مردم، مسیر توسعه و بهبود زیرساخت‌های شهری با قدرت ادامه خواهد یافت.