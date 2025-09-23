استاندار اردبیل، میزان بودجه‌ سرعین در سفر رئیس جمهور را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود امامی یگانه ظهر سه شنبه در جریان بازدید از مجموعههای اقتصادی شهرستان سرعین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه زیرساختهای این شهرستان اظهار کرد: امسال ۲۵ کیلومتر از راههای مواصلاتی فرعی و روستایی سرعین بهسازی و آسفالت شده است.
وی افزود: در مجموع ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه محورهای مواصلاتی شهرستان سرعین هزینه شده است.
استاندار اردبیل همچنین به آغاز سال تحصیلی جدید اشاره کرد و ادامه داد: ۶۵ درصد کلاسهای درس شهرستان سرعین با مشارکت دولت و خیرین هوشمندسازی شده است.
امامی یگانه با اشاره به بازدید از ۴ واحد تولیدی سرعین شامل قارچ خوراکی سبلان، گلخانه گل رز، قطعات بتنی و تولید نخ و پارچه، تصریح کرد: در این مجموعهها بیش از ۵۵۰ نفر مشغول بهکار هستند و اقدامات لازم برای اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و اجرای طرحهای توسعهای این واحدها انجام خواهد شد.
