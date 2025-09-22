  1. استانها
توزیع ۱۳۰۰ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند شهریار

شهریار- مدیر موقوفه «میرزا احمدخان بدر نصیرالدوله» از توزیع یک‌هزار و ۳۰۰ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند شهریار خبر داد.

سید ابوالفضل جبرئیلی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از توزیع یک‌هزار و ۳۰۰ بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند شهریار خبر داد.

جبرئیلی با اشاره به اجرای نیت خیرخواهانه واقف اظهار داشت: در آستانه سال تحصیلی جدید، بسته‌های نوشت‌افزار در اختیار دانش‌آموزان تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گرفت.

وی هدف از این اقدام را فراهم کردن بستری مناسب برای ادامه تحصیل و روشن کردن چراغ امید در دل کودکان دانست و افزود: بسته‌های توزیع شده شامل اقلام ضروری مانند دفتر، مداد، خودکار، مداد رنگی، پاک‌کن و سایر نوشت‌افزارها هستند.

مدیر موقوفه میرزا احمدخان بدر نصیرالدوله یادآور شد: این ۱۳۰۰ بسته حمایتی پیش از شروع سال تحصیلی و در یک اقدام هماهنگ میان افراد تحت پوشش نهادهایی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره)، اداره بهزیستی، انجمن حمایت از خانواده زندانیان، انجمن حمایت از معلولین و همچنین گروه‌های جهادی و مردمی توزیع شد.

